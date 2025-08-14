¿Curiosos o cautelosos? Así ven los uruguayos la inteligencia artificial

La consultora Nómade divulgó este miércoles los resultados de su Encuesta Nacional Cosecha de Invierno 2025 sobre inteligencia artificial.

El informe muestra que el 44,1% de la población uruguaya ya utilizó herramientas de IA , mientras que un 95% al menos ha oído hablar del tema.

ChatGPT lidera el uso , con el 73,7% de preferencia entre quienes han utilizado estas tecnologías. Le siguen las funciones integradas en WhatsApp y Meta (45,9%) y Gemini (43,5%).

Las personas con educación secundaria completa o superior superan el 65% de uso. En los niveles más bajos, la cifra baja al 16,1%.

Los jóvenes entre 18 y 34 años son quienes más la utilizan (63,4%). En el segmento de mayores de 60 años, solo el 18,7% tuvo contacto con la IA.

También hay diferencias geográficas: en Montevideo el uso alcanza al 50,2%, frente al 40,5% en el interior del país.

El principal motivo para usar IA es buscar información (75,6%). Le siguen fines recreativos (43,2%) y laborales (41,4%).

Preocupaciones, regulación y futuro del trabajo

Ante el avance de estas tecnologías, los sentimientos predominantes son curiosidad, cautela e incertidumbre.

La curiosidad domina entre los jóvenes (28,6%). En mayores de 60 años, el sentimiento más frecuente es la incertidumbre (27,4%).

Sobre la afirmación "la inteligencia artificial mejorará la calidad de vida", más del 50% no toma posición clara. Solo el 38% de quienes usaron IA está de acuerdo.

7 de cada 10 uruguayos cree que la inteligencia artificial debería ser regulada por leyes u otras normativas.

El respaldo a la regulación crece con la edad. En mayores de 60 años alcanza el 80,9%, mientras que entre los jóvenes de 18 a 34 años se reduce al 58,4%.

Quienes tienen estudios superiores muestran posturas más definidas. En ese grupo, solo un 10,8% evita pronunciarse, frente a más del 23% en niveles educativos bajos.

En cuanto al impacto en el trabajo, el 54,6% cree que la IA reemplazará algunos empleos pero también generará nuevos.

Un 35,2% considera que sustituirá a la mayoría de los puestos laborales, y solo un 10,2% piensa que se limitará a asistir a las personas.

El pesimismo crece con la edad. El 44,3% de los mayores considera que la IA reemplazará la mayoría de los empleos. En los jóvenes, esta opinión cae al 29,4%.

Por el contrario, entre los jóvenes el 61,3% cree que la IA reemplazará trabajos pero abrirá nuevas oportunidades laborales.

Entre quienes ya han usado estas herramientas, las perspectivas son más optimistas. El contacto directo reduce el temor al reemplazo masivo.

Los principales riesgos mencionados por la población son la pérdida de empleo, la pereza cognitiva, la desinformación, los usos delictivos y las estafas.

En cuanto a las oportunidades, se destacan la velocidad de respuesta, la practicidad y la posibilidad de simplificar tareas.