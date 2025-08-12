Dólar
Ciencia y Tecnología / Sam Altman

Elon Musk amenazó a Apple por favorecer a ChatGPT y Sam Altman contraatacó

Musk acusa a Apple de limitar la visibilidad de Grok, su IA, y excluirla de secciones destacadas.

12 de agosto 2025 - 15:47hs
BeFunky-collage (3)

Elon Musk afirmó que su startup xAI demandará a Apple por presunto favoritismo hacia competidores en la App Store.

En publicaciones en X, Musk acusó a Apple de permitir que sólo ChatGPT de OpenAI ocupe el primer puesto en su ranking de apps. Dijo que su empresa tomará “acciones legales inmediatas” y calificó el hecho como “una clara violación antimonopolio”.

Actualmente, Grok, modelo de xAI, ocupa el sexto lugar en “Mejores aplicaciones gratuitas” de la App Store en EE.UU.

Elon Musk amenazó a Apple por favorecer a ChatGPT y Sam Altman contraatacó

Musk reclamó que X, su red social, no figura en la sección “Imprescindibles” pese a ser “la app de noticias número 1 del mundo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/1955199220207784043&partner=&hide_thread=false

La cuenta oficial de Grok en X escribió que la selección de la App Store “parece sesgada, favoreciendo a la IA consolidada como ChatGPT”.

Agregó que la política editorial “frena la competencia” y que “la verdad importa más que la política”.

Ni Musk ni Grok presentaron pruebas que respalden las afirmaciones contra Apple.

Respuesta de Altman y antecedentes legales de Apple

En medio de la disputa, el CEO de OpenAI, Sam Altman, respondió a Musk: “¿Firmarás una declaración jurada de que nunca has ordenado cambios al algoritmo X de una manera que haya perjudicado a tus competidores o ayudado a tus propias empresas?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sama/status/1955283504637546764&partner=&hide_thread=false

Apple se asoció con OpenAI en 2024 para integrar ChatGPT en sus dispositivos, hecho que provocó amenazas de Musk de prohibir productos Apple en sus empresas.

En abril, un juez federal en California determinó que Apple violó una orden para abrir su App Store a más opciones de pago.

El fallo derivó de la demanda de Epic Games en 2021, que acusó a Apple de monopolio en la distribución de apps para iOS.

En otro caso, la Comisión Europea multó a Apple con US$ 570 millones por restringir a los desarrolladores el acceso a opciones de pago externas.

Apple apeló esta sanción ante un tribunal europeo el mes pasado.

