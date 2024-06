Del supermercado al transporte: la tecnología que tiene España y Uruguay no

El fin de semana pasado retorné de una hermosa travesía de tres semanas a España , donde visité Madrid y el sur del país con mi familia, y busqué recopilar todos los avances tecnológicos que allá se disfrutan y acá no. Al final de esta newsletter te invito a confirmar si esta frase es verídica o no.

La tecnología se ve en todos los aspectos de la vida cotidiana. En Marbella, observé un camión recolector de basura con un sistema que sería inimaginable en Uruguay . La grúa del camión no solo levantaba los contenedores, sino también parte del suelo donde estaban adheridos. Debajo, se encontraban contenedores más grandes que almacenaban la basura. Una genialidad de ingeniería mecánica.

Las transacciones económicas son instantáneas. Pero instantáneas de verdad. A la hora de ir a un bar o cualquier negocio, el cliente toma su celular, abre una aplicación, lo acerca a una terminal y concreta el pago. El proceso demora tres segundos como mucho. Salvo excepciones, en Uruguay ya sabemos cuánto más. Pese a que aquí se avanza hacia pagos más tecnológicos con códigos QR, el proceso viene siendo lento. Ellos tienen el sistema desde 2016.

El impacto de la tecnología en las transacciones me llamó la atención en todos lados. En una heladería, el vendedor cobró en efectivo y puso los billetes en una máquina que daba el cambio de manera instantánea. En un contexto de mucha gente, el proceso sería mucho más rápido para él y sus clientes.

Y si de máquinas se trata, las cajas rápidas de los supermercados disponían de la posibilidad de pagar con billetes y monedas, algo inexistente en las que he probado en Uruguay.

Vi muchas máquinas de autoservicio. En un shopping había una que te hacía un algodón de azúcar en segundos. Hay una que no vi, pero sé de su existencia en España a partir de una nota que hicimos en el diario y que la creó un uruguayo. Se llama Mixo y hace tragos en 30 segundos.

Imagen de WhatsApp 2024-06-27 a las 09.10.26_ed062f7e.jpg Esta es la máquina que crea algodón de azúcar en segundos.

Lo que más me deslumbró fueron las famosas maquinitas. Muchas de las de Uruguay son del siglo pasado: las disfrutaba cuando yo era niño. En España, se nota que son de esta década, o a lo sumo de fines de la década pasada. En casi todas se podía poner una moneda de un euro para jugar o pedir fichas y comprarlas en una caja. También podías pagar con el celular. La que más me impactó fue Space Invaders, un videojuego lanzado al mercado en 1978 y que llamaba la atención por su monstruosa pantalla.

Imagen de WhatsApp 2024-06-27 a las 09.10.26_9b14ad1d.jpg

La tecnología de los ómnibus (y del transporte en general)

La oferta para moverse en España es muy diversa. Podés solicitar un Uber con silla de bebé o con capacidad para transportar a tu mascota. También tenés la opción de elegir una camioneta o un auto de alta gama. En Alicante, muchos taxis son Tesla.

Además, disfruté de tecnología de última generación en un auto con prestaciones que probablemente estén disponibles en muchos vehículos en Uruguay, pero que desconocía. En la ruta, el auto me corregía la dirección cuando invadía el otro carril. También se encendía una luz cuando un vehículo estaba en el punto ciego.

Sin embargo, lo que más aprecié fue el viaje en ómnibus. Desde el momento de abrir Google Maps y que te indique por dónde va el transporte, hasta las paradas que tienen marquesinas que indica el tiempo que falta para que llegue la siguiente línea. También están equipadas con techo y protección trasera para resguardarse de la lluvia (es insólito que esto me llame la atención).

BeFunky-collage (17).jpg A la izquierda una foto de la parada de ómnibus; a la derecha una foto dentro del ómnibus tomada desde un lugar especial para coches de bebé.

El ómnibus desciende al llegar a la parada, casi al nivel del piso. Me pareció impresionante. Esto está diseñado para adultos mayores y para quienes usan sillas de ruedas o tienen problemas de movilidad. Pagás como prefieras: en efectivo, con el celular, con tarjeta de crédito o con la “STM” de allá. En Uruguay hay ómnibus accesibles, pero son muy pocos.

Subimos el cochecito de mi bebé y accedimos a un espacio especialmente diseñado para él en un vehículo que, por supuesto, tenía aire acondicionado.

Además de que en una pantalla indican cuánto falta para llegar a las siguientes paradas (y un locutor te indica cuál es la siguiente), me llamó la atención un botón al lado del cochecito de bebé que permitía avisarle al conductor que estabas próximo a descender.

Y algo que me maravilló fue ver adultos mayores en algunas localidades españolas usando motos eléctricas para desplazarse. En Uruguay, las vemos en algunos shoppings o supermercados (la usó el Maestro Tabárez en entrenamientos de la selección). Les da independencia y les permite disfrutar de la ciudad. Para usarlas, se requiere algo fundamental: que las veredas estén en buen estado, que haya rampas adecuadas y cebras que cedan el paso en casi todas las esquinas. Qué lejos estamos.

¿Es más barato?

En el supermercado, casi todo.

En tecnología, también. Compré unos AirPods de segunda generación en una tienda oficial de Apple en España. Costaron 149 euros (US$ 159). En España, si hacés el trámite de tax free, podés descontar un poco más. En mi caso, me descontaron US$ 12.

En Uruguay, el precio hasta hace poco era de US$ 259, aunque ahora hay promociones que se consiguen por US$ 200. Es decir, comprar este dispositivo allá me costó aproximadamente un 26% menos que en Uruguay.

Apps que usé y te pueden servir si viajás

Google Maps: Esta aplicación es esencial cada vez que visitás un país extranjero. Antes de llegar a tu destino, te recomiendo descargar los mapas de la ciudad que vas a visitar. Esto te permitirá desplazarte sin necesidad de conectarte a una red móvil o WiFi. Para hacerlo, abrí la app, hacé clic en tu foto de perfil y seleccioná "Mapas sin conexión".

Holafly: En una etapa del viaje necesité internet móvil y contraté el servicio de Holafly. Es una app que permite usar una SIM virtual que se puede activar escaneando un código QR enviado por la app. Simplemente seleccionás el país en el que querés internet y la cantidad de días, y pagás con tarjeta de crédito. Funcionó a la perfección. (Verificá que tu smartphone tenga eSIM).

ChatGPT: Me pareció una herramienta interesante para resolver inquietudes sobre los lugares que visitaba. Por ejemplo, en Calpe, tomé una foto a una gigantesca roca de la que quería conocer su historia. Enseguida supe que era el llamado Peñón de Ifach. Le pedís que te cuente una historia en tres párrafos y lo hace de manera bastante didáctica (ojo que puede alucinar a veces).

Me pareció una herramienta interesante para resolver inquietudes sobre los lugares que visitaba. Por ejemplo, en Calpe, tomé una foto a una gigantesca roca de la que quería conocer su historia. Enseguida supe que era el llamado Peñón de Ifach. Le pedís que te cuente una historia en tres párrafos y lo hace de manera bastante didáctica (ojo que puede alucinar a veces). Canva. La usé para eliminar gente que aparecía atrás en fotos que saqué de mi esposa y mi hija. La inteligencia artificial para usos domésticos también sirve.

