Así es la estafa con inteligencia artificial que usa la imagen de Luis Lacalle Pou

"Yo, el presidente Luis Alberto Lacalle, quiero mucho al pueblo uruguayo. Por eso, con los principales financieros del país hemos lanzado una nueva plataforma de inversión. La nueva empresa permite a la gente común ganar dinero con las inversiones", dice en el video que utiliza un acento no muy bien desarrollado con IA.

El anuncio engañoso incluye una supuesta declaración del presidente Lacalle, explicando el funcionamiento de la plataforma e instando a los usuarios a inscribirse. Los interesados son dirigidos a un falso sitio web del Banco República, donde se les pide que ingresen su nombre, apellido, correo electrónico y teléfono. Una vez completado el formulario, los usuarios reciben una llamada desde un número de Argentina.

Durante la llamada, dos individuos guían a las víctimas para que realicen un depósito inicial de 200 dólares, con la promesa de acceder a la plataforma de inversión. Este método de estafa no solo intenta despojar a las personas de su dinero, sino que también abusa de la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones y líderes.

Esta no es la primera vez que la imagen del presidente Lacalle se utiliza para fines fraudulentos. Recientemente, también se detectó una estafa similar que implicaba a la empresa estatal ANCAP.

Las autoridades uruguayas instan a la población a estar alerta y a no caer en estos engaños. Se recomienda no proporcionar información personal a sitios web no verificados y desconfiar de las promesas de ganancias fáciles y rápidas.

Cómo protegerse de una estafa cibernética