/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El 97% de las personas no distingue música creada por IA: la mayoría piden etiquetas y alertan del impacto en artistas

Según ha explicado la compañía, dos de las piezas fueron generadas por IA exclusivamente y la tercera era real

1 de diciembre 2025 - 10:04hs
ChatGPT Image 1 dic 2025, 09_55_07

Al igual que en la creación de imágenes y vídeo, los avances en las capacidades de la inteligencia artificial (IA) también llegan al sector de la música, haciendo imposible diferenciar si una canción ha sido generada exclusivamente por esta tecnología o por humanos para el 97 por ciento de las personas, por lo que se pide más transparencia diferenciando este tipo de contenido y protección para los artistas.

Concretamente, el 80 por ciento de los usuarios señalan que la música generada con IA debería estar claramente etiquetada y al 73 por ciento les gustaría saber si un servicio de 'streaming' de música recomienda canciones creadas completamente con esta tecnología.

Así lo detalla un reciente estudio realizado por la plataforma de música Deezer, de la mano de la firma de investigación Ipsos, en el que evaluaron la capacidad de 9.000 participantes a nivel global de reconocer música generada al cien por cien con IA. En las pruebas, los participantes debían escuchar tres pistas de audio e identificar si alguna de estas canciones había sido generada exclusivamente mediante IA.

Según ha explicado la compañía, dos de las piezas fueron generadas por IA exclusivamente y la tercera era real, sin embargo, los resultados revelan que el 97 por ciento de los encuestados no pudo distinguir entre la música generada por IA y la creada por humanos.

Tras las pruebas, la mayoría de los encuestados (71 por ciento) se sorprendieron con los resultados y más de la mitad (52 por ciento) expresaron sentirse incómodos al no poder diferenciar las canciones reales de las generadas con IA. Como consecuencia, el 80 por ciento ha afirmado estar de acuerdo en que la música generada por esta tecnología debe estar "claramente etiquetada" para los oyentes.

Estos resultados reflejan la necesidad de transparencia respecto al uso de estas herramientas y tecnologías por parte de los usuarios, de cara a evitar malentendidos. Por ejemplo, el 73 por ciento afirma que le gustaría saber si un servicio de 'streaming' de música recomienda contenido generado con IA.

De la misma forma, al 45 por ciento les gustaría poder filtrar la música generada con IA de su plataforma de 'streaming', y siguiendo esta línea, el 40 por ciento afirma que no escucharía este tipo de música sintética si la encontraran.

No obstante, el contenido obtenido con este tipo de tecnología continúa creando curiosidad entre las personas, algo que se corrobora con afirmaciones recogidas por la compañía como que el 66 por ciento de los usuarios de plataformas de 'streaming' de música escucharían música generada por IA "al menos una vez".

En la práctica, el estudio refleja que el 58 por ciento de los encuestados creen que su plataforma de 'streaming' no les ha recomendado nunca música generada al 100 por cien por IA, mientras que el 25 por ciento no está seguro, algo factible ya que es posible que no lo hayan identificado.

USO DE IA EN PLATAFORMAS DE 'STREAMING' DE MÚSICA

Otro punto de vista que se refleja en el estudio es que el uso de esta tecnología también puede resultar de utilidad a la hora de, por ejemplo, descubrir más música acorde con los gustos de los usurarios, como ha valorado el 46 por ciento de los encuestados.

Además, el 51 por ciento considera que la IA desempeñará "un papel importante" en la creación musical en los próximos 10 años. No obstante, también consideran que, con su uso, se creará contenido musical más genérico y de "baja calidad" en las plataformas de 'streaming'.

De hecho, casi dos tercios de los participantes han manifestado que la IA "podría provocar una pérdida de creatividad" en la producción musical a nivel global. Al respecto, desde Deezer han puntualizado que reciben más de 50.000 pistas generadas completamente por IA a diario, lo que representa más de un 34 por ciento de la entrega diaria total.

PROTEGER A LOS ARTISTAS

Igualmente, la plataforma también ha matizado que el aumento de este tipo de contenido generado íntegramente por IA llega en un momento en el que crece la preocupación por las empresas que utilizan material protegido por derechos de autor para entrenar sus modelos y, en base a ello, generar las canciones posteriormente.

En este sentido, el estudio también ha consultado la opinión de los usuarios al respecto, de entre los que un 65 por ciento ha señalado que no debería permitirse el uso de material con derechos de autor para entrenar modelos de IA que se utilicen para crear música.

Además, el 70 por ciento considera que la música generada solo por IA "amenaza el sustento de los músicos, artistas y compositores actuales y futuros", además de que señalan la falta de ética de que las empresas de IA utilicen material con derechos de autor sin aprobación del artista original.

Teniendo todo ello en cuenta, el 69 por ciento de los encuestados cree que los pagos por música generada por IA "deberían ser menores", que los pagos para los artistas que crean música por sí mismos.

MEDIDAS ADOPTADAS POR DEEZER

En el marco de este estudio, Deezer ha destacado que se trata de la única plataforma de transmisión de música que "detecta y etiqueta claramente" el contenido generado al cien por cien por IA. Así, como ha detallado el CEO, Alexis Lanternier, los resultados de la encuesta "demuestran claramente" como a los usuarios les importa la música y quieren saber si escuchan pistas creadas por IA o por humanos.

De la misma forma, Lanternier también ha puntualizado la preocupación que existe sobre "cómo la música generada por IA afectará a la vida de los artistas y la creación musical", así como la creencia generalizada de que las empresas de IA "no deberían poder entrenar sus modelos con material protegido por derechos de autor", por lo que desde Deezer han asegurado su compromiso a proteger los derechos de los artistas y creadores.

Para ello, la plataforma ha detallado que todas las canciones generadas al cien por cien por IA se eliminan automáticamente de las recomendaciones algorítmicas de Deezer y que, con ello, la música generada con IA actualmente representa "una pequeña fracción" de las reproducciones en Deezer, alrededor del 0,5 por ciento, y que el 70 por ciento de estas reproducciones son fraudulentas.

"Este es un primer paso para garantizar que estas canciones no diluyan significativamente el fondo de regalías", ha subrayado, al tiempo que ha detallado que llevarán a cabo posibles acciones futuras como la eliminación o desmonetización de contenido, basándose en una "cuidadosa consideración".

Europa Press

