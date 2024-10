El gobierno autorizó a Amazon a vender internet satelital de forma directa en Uruguay, como había hecho con Starlink

En esta ocasión, según la resolución del 30 de agosto disponible en la web de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) –y difundida por el consultor Gustavo Gómez en X–, a Amazon se le otorgó la licencia "B" cuando antes tenía la "C".

La resolución dice que por la obtención de esta licencia, la empresa debía pagar, en los 30 días siguientes a la notificación, 50 mil unidades indexadas, es decir, casi US$ 16 mil. También debía U$S 7.377 por "concepto de autorización del sistema satelital no geoestacionario" que le otorgó la resolución de diciembre.