El impacto de la medida de Trump contra Anthropic vista desde Uruguay

El gobierno de Estados Unidos emitió una orden de control de exportaciones que suspende el acceso de ciudadanos extranjeros a dos modelos avanzados de Anthropic, Fable 5 y Mythos 5. La empresa dijo que, para cumplir, tuvo que desactivarlos para todos sus clientes, aunque aclaró que el acceso al resto de sus modelos no queda afectado.

Fue, hasta donde se sabe, la primera vez que una empresa líder de IA tuvo que bajar de línea un modelo ya desplegado por una intervención del gobierno federal.

Nicolás Loeff, Chief Technology Officer de Zapia —una de las empresas de IA más promisorias del país—, alcanzó a usar Fable en los pocos días que estuvo activo.

"Era un excelente modelo, lo usábamos internamente para hacer desarrollo. Es metódico, lento, pero mejor que los otros disponibles por ahora", dijo a El Observador.

Para Loeff, lo relevante ahora es otra cosa. "Nosotros aumentamos mucho nuestro interés en modelos open source con esto. Ya sabés que no podés confiar en que el modelo que quieras vaya a estar disponible en el futuro", señaló.

Emiliano Chinelli, CEO de Promtior, leyó el episodio en la misma línea. "La diferencia entre lo abierto y lo cerrado no es de precio. Es de soberanía", planteó. Para él, cuando se construye sobre un modelo de frontera cerrado, "lo que creaste encima del modelo vive en los servidores del proveedor, y no es transferible. No te lo podés llevar. Si el proveedor, o el gobierno del proveedor, pega el volantazo, te quedaste sin nada".

"Lo abierto", en cambio, rompe esa trampa, dijo. "Un Qwen, un DeepSeek, un GLM los bajás, los corrés en tu propia infraestructura y son tuyos. Nadie te los apaga por carta". Y advirtió que la estrategia estadounidense termina jugando en contra. "Estados Unidos tiene el mejor modelo cerrado del mundo", pero "está usando la misma herramienta, la restricción, que ya demostró que acelera la migración hacia la capa abierta que domina China".

El ingeniero y desarrollador Fabricio González relativizó el impacto. Según contó, las empresas venían usando IA pero con modelos diversos, no el último, y ya regulaban el uso por costos. "Nadie de pique estaba usando Opus 4.8 o 4.7; más bien GPT 5.4 u Opus 4.6, que para desarrollar funcionan muy bien", dijo.

Para González ya no aplica usar sí o sí el último modelo. "Si lo que tenés funciona bien, tiende a bajar con nuevos modelos, entonces no aparece la necesidad de pasarse al último", explicó. Agregó que durante el fin de semana aparecieron en X experimentos incipientes que combinan Opus 4.8 y GPT 5.5 para igualar la potencia de Fable, y anticipó que GPT 6 saldría pronto con una premisa similar.

La lectura de Nicolás Jodal

El fundador de GeneXus dio su versión en el programa RadarIA de El Observador y fue crítico. "A Anthropic le encanta hacer marketing del miedo. Se autoperciben como los que se preocupan más de la seguridad", dijo, y recordó que "la mayor parte de lo de Anthropic viene de OpenAI".

Sobre Mythos contó que en la empresa dijeron haber agarrado "tres códigos base cualquiera" y encontrado vulnerabilidades por todos lados. "Si era cierto o no, yo qué sé, nadie lo vio", aclaró. Con Fable, una agencia del gobierno encontró un jailbreak y Anthropic, según él, "hace una cosa rarísima, dice 'no lo vamos a arreglar'. ¿Por qué? Yo no termino de entenderlo".

Sobre China fue tajante. "Los chinos realmente están atrás", pero usan la destilación, crear un modelo más chico a partir de uno más grande haciéndole preguntas. "Y lo regalan libremente." Por eso, dijo, Anthropic se protege. "Si me doy cuenta que me estás destilando el modelo, te lo degrado."

Aun así valoró el ingenio chino con DeepSeek tras el bloqueo de chips de Nvidia. "Hicieron un modelo con servidores viejos, lo reprogramaron todo en assembler" y "consiguieron una cosa maravillosa", dijo. Para él, la restricción los forzó a innovar. ¿Pueden alcanzar a Estados Unidos? "Es subir una escalera mecánica marcha atrás, todos van a estar corriendo", respondió.