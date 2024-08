Experta finlandesa en Uruguay explicó cómo transformar la educación con la ayuda de la tecnología

En Finlandia tienen una jornada lectiva corta. ¿Qué aspectos de la enseñanza en sí son cruciales para que esa equidad sea realidad?

Las jornadas cortas creo que influyen porque muchas veces menos es más. Los niños también tienen tiempo para ser niños, para jugar más allá de la escuela en general. Van a clases en educación básica entre tres y cinco horas al día. Después más grandes, tal vez entre cuatro y seis, siete horas máximo.

Entonces tienen tiempo para hacer otras cosas. También para estar con sus amigos, para pasar tiempo con su familia. Y las jornadas escolares durante ese tiempo pueden concentrarse en aprender de formas más lúdicas.

También se aprende mucho jugando, haciendo a través de proyectos, explorando también en la naturaleza. Entonces yo creo que eso es importante por un lado y por otro lado también es muy importante que que todos los docentes, las y los profesores son muy preparados para esta profesión.

Tienen todos un magíster en Educación como un requisito para trabajar como profesor desde educación básica en adelante. Entonces, también son personas que realmente quieren trabajar en educación, que tienen una muy buena preparación y también se confía mucho en su profesionalismo.

¿La tecnología que se aplica en la educación en Finlandia tiene algo distinto respecto a la que se aplica en otros países del mundo?

Sí y no. Pr un lado las escuelas finlandesas y también los docentes tienen una bastante buena preparación para el uso de las tecnologías. Desde antes de la pandemia Finlandia ya había invertido bastante en formar a los docentes en habilidades digitales para que después también puedan acompañar a sus estudiantes con el desarrollo de estas habilidades.

Entonces, cuando llegó la pandemia, los docentes ya tenían bastantes herramientas para empezar a trabajar en formatos digitales, en educación a distancia, utilizar distintas plataformas, pero no diría que las salas de clases sean así, como con robots o como demasiado futuristas. (...)

Tal vez una característica especial de Finlandia sería que las tecnologías educativas que se utilizan en las escuelas son principalmente desarrollados por docentes. Eso tal vez es lo distinto respecto a otros lugares donde las tecnologías nacen fuera de la escuela y después se ofrece en ellas para resolver desafíos de educación.

En Finlandia hay varias tecnologías que han nacido desde la necesidad de un profesor o un equipo de profesores que ven que en realidad esto se podría hacer de otra forma.

20240808 Entrevista a Eevamaija Vuollo, especializada en educación y tec - Campus Party. IG (2).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Qué ejemplos concretos hay sobre eso?

Tengo dos. Hay una herramienta que se llama Seppo, que sirvió para gamificar de la educación. Nació con un profe de Historia que estaba trabajando en educación secundaria. Una vez se fueron de viaje de estudios con un grupo de estudiantes quienes tenían la idea de hacer un juego para recorrer monumentos históricos de la ciudad. Y probaron. Él dijo que sí. Y realizaron un juego con un mapa para que puedan descubrir la ciudad.

Nunca había visto estudiantes tan motivados. Vio que había algo. Era una clase totalmente distinta porque podían recorrer, descubrir, hacer tareas y un juego del aprendizaje. Ahí empezaron a desarrollar una plataforma con mapas digitales. Ahora es una de las herramientas que se utiliza en muchísimas colegios de Finlandia para que los docentes puedan hacer juegos educativos con mapas con juegos interactivos que pueden jugar desde los celulares de los estudiantes.

¿Y el otro ejemplo?

Es Qridi, del norte de Finlandia. Empezaron a desarrollar también una plataforma, una herramienta digital para facilitar los procesos de evaluación, como pensando en los procesos de desarrollo de habilidades. Y empezaron a hacer este trabajo curricular con especialistas y ahora es también una organización y una plataforma digital que se utiliza en muchísimas comunidades educativas en Finlandia.

¿Toda esta filosofía vos la empezaste a aplicar en tus proyectos en América Latina?

Siempre creemos que hay muchas cosas que se pueden adaptar de la educación finlandesa a los contextos de acá para resolver distintas necesidades que tienen las comunidades educativas. Pero es muy importante el este concepto de adaptar que necesitamos también siempre entender el contexto local. Respetar a los profesionales de igual forma que hacemos en Finlandia. Trabajar en conjunto con los docentes, con los equipos directivos, con las comunidades educativas, sin imponer una idea, sino que empezar a pensar en cómo identificar cuáles son los desafíos, trabajar en conjunto y de esa forma adaptando las soluciones.

20240808 Entrevista a Eevamaija Vuollo, especializada en educación y tec - Campus Party. IG (1).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Qué herramientas específicas e innovadoras han desarrollado bajo tu impronta en Chile y en Argentina también?

He trabajado con diversos equipos y comunidades, por lo que no puedo asociarlo directamente conmigo. Sin embargo, he sido asesora en el Centro de Innovación del Ministerio de Educación en Finlandia, donde desarrollamos una formación docente a nivel nacional llamada "Protagonistas del Cambio". Esta iniciativa, como su nombre lo indica, coloca a los estudiantes en el centro, considerándolos protagonistas del cambio.

Por supuesto, también incluye a los docentes, pero en Finlandia se enfoca mucho en poner siempre en el centro las necesidades e intereses de los estudiantes, creyendo en ellos como actores de cambio. No es necesario esperar a que crezcan o que lo que aprenden les sea útil en el futuro; en la escuela se busca ofrecer formas más reales y auténticas de aprender, haciendo que los estudiantes sientan que lo que están aprendiendo tiene sentido en el presente y que necesitan aprender porque les interesa y pueden generar un cambio ahora mismo.

La tecnología está avanzando muy rápido. ¿Cómo se hace en la educación para surfear la ola de la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial tiene varias aristas y está dando muchísimas herramientas de apoyo para la educación. Como mencioné antes, es un desafío personalizar el aprendizaje para que todas y todos puedan aprender, especialmente cuando tenemos grupos grandes. Muchas veces es difícil, si no humanamente imposible, lograrlo de manera efectiva. En este sentido, la inteligencia artificial puede permitir a las y los docentes identificar mucho antes las dificultades de aprendizaje, así como también localizar de manera más precisa los desafíos que enfrentan los estudiantes.

Por ejemplo, en Finlandia se están utilizando muchas herramientas tecnológicas que usan inteligencia artificial para trabajar en habilidades básicas, como el desarrollo del pensamiento matemático. Estas herramientas ayudan a identificar si en algún momento hubo una habilidad que el estudiante no logró comprender o desarrollar bien, lo que podría seguir dificultando su aprendizaje en el futuro. Por eso, es importante personalizar los procesos de aprendizaje e identificar dónde están los desafíos, para que después los docentes puedan apoyar de la mejor forma posible. La inteligencia artificial será cada vez más importante como herramienta de apoyo y personalización para los docentes.

El ejemplo práctico de eso fue el que OpenAI mostró hace poco: la IA ayudó a un alumno a aprender matemática con el asistente de voz avanzado de ChatGPT, que todavía no está disponible en el mercado. ¿Eso se va a volver muy popular?

Creo que sí, pero nunca va a reemplazar al docente. No lo creo, porque somos seres sociables, seres humanos, y necesitamos una conexión humana para aprender. Sin embargo, la inteligencia artificial puede ofrecer un mundo de posibilidades para facilitar el trabajo de los docentes y promover un aprendizaje más eficiente en las comunidades educativas, en muchos ámbitos que quizá aún no hemos descubierto completamente.

Por otro lado, también hay un gran desafío, y tengo mis preocupaciones respecto a la digitalización de la educación, especialmente pensando en la cantidad de información que tenemos hoy en día. Esto ha cambiado nuestra forma de aprender, lo cual es positivo porque ya no necesitamos memorizar todo. El foco de la educación ya no es conocer todos los contenidos, porque ahora los tenemos disponibles. Creo que el enfoque debe estar en desarrollar las habilidades que nos permiten seguir aprendiendo y aprovechar las tecnologías, especialmente aquellas habilidades transversales que son relevantes en cualquier ámbito.

Por supuesto, los contenidos siguen siendo importantes, pero no se trata de memorizar como antes, cuando era crucial aprender ciertas cosas de memoria. Ahora, cada vez es más importante desarrollar habilidades transversales, como el pensamiento crítico, para poder reconocer qué es cierto y qué no. Con la inteligencia artificial, tenemos una gran cantidad de información disponible, pero hay muy poco chequeo sobre su veracidad, y es fácil aceptar la información que recibimos de manera pasiva en redes sociales y otros espacios digitales como verdad.

20240808 Entrevista a Eevamaija Vuollo, especializada en educación y tec - Campus Party. IG (3).jpg Foto: Inés Guimaraens

Los estudiantes, al contar con herramientas como ChatGPT o inteligencia artificial generativa, pueden crear contenidos que no han sido hechos por ellos mismos. ¿Cómo debe un docente enfrentar esta práctica y cómo debería un estudiante abordarla?

Eso también es un desafío muy presente, y creo que hay muchas opiniones distintas al respecto. Personalmente, no lucharía contra una tendencia que ya estamos viendo, ya que es una herramienta muy útil si se sabe usar bien. Entonces, volvería a reflexionar sobre cuáles son las habilidades que queremos desarrollar, y pienso que saber usar bien la inteligencia artificial será cada vez más importante en el mundo laboral y en la sociedad.

Si decimos que no, que en la escuela no se puede usar, y que deben escribir el mismo texto que antes sin la inteligencia artificial, no sé si eso reflejará la realidad más allá de la escuela. Creo que la escuela siempre debe prepararnos para la vida. Por eso, el gran desafío de los docentes ahora es pensar en cómo ajustar las tareas, qué tipo de preguntas hacer y cómo integrar la inteligencia artificial en las tareas de manera que se sigan desarrollando habilidades. No se trata de que la inteligencia artificial haga todo el trabajo por el estudiante y que este no piense nunca más, porque ese es el gran desafío de los docentes: asegurarse de que sigan pensando y aprendiendo, en lugar de dejar que la tecnología haga todo por ellos.