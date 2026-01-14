Motorola reorganiza su ecosistema con una IA unificada y nuevos lanzamientos de hardware

Motorola presentó en CES 2026 una estrategia centrada en la inteligencia artificial como capa transversal de su ecosistema de dispositivos. La compañía anunció Motorola Qira, una plataforma unificada desarrollada junto a Lenovo que busca resolver la fragmentación entre aplicaciones, servicios y equipos, manteniendo el contexto del usuario de forma consistente.

La propuesta surge a partir de la experiencia acumulada con moto ai y Lenovo AI Now, donde la empresa identificó que los usuarios suelen perder tiempo al cambiar de dispositivo, repetir comandos o volver a introducir información. Qira consolida estas soluciones bajo un único nombre, interfaz y palabra de activación, funcionando como una sola inteligencia distribuida.

Motorola Qira se apoya en una base de conocimientos compartida que acompaña al usuario entre distintos dispositivos. El sistema está diseñado para recordar interacciones previas, anticipar necesidades y permitir continuar tareas sin interrupciones, independientemente del equipo que se esté utilizando en cada momento.

La plataforma integra asociaciones con actores del sector como Microsoft 365 y Copilot, Qualcomm, Intel, Perplexity y Google. Estas alianzas permiten que Qira opere sobre distintas capacidades de IA en el dispositivo, combinando procesamiento local y experiencias conectadas.

Dentro de esta visión, Motorola presentó Project Maxwell, una prueba de concepto de un wearable nativo de IA desarrollado por 312 Labs. El dispositivo propone un asistente siempre accesible, consciente del entorno y capaz de interactuar sin necesidad de recurrir al teléfono móvil. Project Maxwell utiliza percepción multimodal para interpretar información visual y sonora del contexto, y permite interacción mediante lenguaje natural con capacidad de ejecutar acciones. Motorola aclaró que se trata de un concepto experimental, cuyos aprendizajes serán incorporados en futuras exploraciones de IA dentro de la marca.

Nuevo hardware: plegables y gama ultra premium

En paralelo a la estrategia de IA, Motorola anunció su primer dispositivo plegable tipo libro, el motorola razr fold. El equipo incorpora una pantalla externa de 6,6 pulgadas y una pantalla interna LTPO 2K de 8,1 pulgadas, orientadas a combinar portabilidad con una superficie amplia para productividad y entretenimiento.

El dispositivo es compatible con Moto Pen Ultra y con interfaces flexibles que se adaptan a distintos modos de uso. Además, integra funciones de IA en el equipo, como Catch me up y Next Move, orientadas a la organización de información y a la gestión de tareas diarias.

En el apartado fotográfico, el razr fold cuenta con un sistema de triple cámara de 50 MP, que incluye lente principal, ultra gran angular con función macro y teleobjetivo periscopio 3x. El sensor principal es Sony LYTIA, acompañado por grabación en Dolby Vision y estabilización de video.

Motorola también presentó motorola signature, el primer modelo de su nueva franquicia ultra premium. La línea apunta a usuarios que demandan diseño, especificaciones avanzadas y servicios diferenciados, e incluye hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad.

El motorola signature integra cuatro cámaras de 50 MP y la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm, junto a un motor dedicado al procesamiento de IA. La batería es de 5200 mAh, con carga TurboPower de 90 W y carga inalámbrica de 50 W.

La pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas se complementa con tecnologías Dolby Vision®, Dolby Atmos® y Sound by Bose. Con estos anuncios, Motorola reforzó una estrategia que combina nuevos dispositivos con una inteligencia artificial común que articula todo su ecosistema.