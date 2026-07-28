Nvidia, China y la defensa de los modelos de IA "abiertos": ¿cómo impactan en Uruguay?

Modelos abiertos versus modelos cerrados. El debate que está teniendo el mundo de la IA este mes tiene su efecto colateral en el mundo. Y expertos en Uruguay reflexionan sobre qué le sirve más a Uruguay. El disparador más reciente lo puso Nvidia con su Open Secure AI Alliance .

La iniciativa que lidera Nvidia cuenta con el respaldo de Microsoft, SpacexAI, Cisco y Cloudflare . Se presenta con un manifiesto que busca facilitar herramientas abiertas y de vanguardia a las empresas de ciberseguridad de todo el mundo para reforzar la respuesta ante las nuevas amenazas de la IA.

El disparador fue el reciente "hackeo" de HuggingFace, ejecutado por modelos de OpenAI que lograron salir de un entorno aislado de pruebas de manera autónoma . La propia IA se escapó del sandbox donde estaba confinada, sin intervención humana.

Nvidia y una treintena de socios tecnológicos se unen para mejorar la ciberseguridad de la IA con herramientas abiertas

En una carta que firmó la compañía y difundió su CEO, Jensen Huang , defendió el código abierto. "La IA transformará cada industria, impulsará cada empresa y será construida por cada país", escribió.

Y agregó: "Los modelos abiertos fortalecen la seguridad y la ciberseguridad, aceleran la innovación y la difusión, y permiten la soberanía". Para Huang, "el mundo necesita tanto modelos cerrados de vanguardia como modelos abiertos de vanguardia".

Nicolás Loeff, CTO de Zapia, dijo que con esa carta Nvidia le pide al gobierno de Estados Unidos "que no imponga restricciones prematuras" a los modelos abiertos, aquellos "que cualquiera puede descargar, inspeccionar, y correr en su propia infraestructura". "En 48 horas superó las 50 firmas, sumando a Google y OpenAI", señaló.

Loeff advierte cómo leerla: es "un argumento sobre competitividad estadounidense en IA, no sobre equidad global". Y apunta al interés de fondo: "Nvidia la escribe porque vende los chips que hacen falta para entrenar y correr esos modelos".

La soberanía, según los expertos uruguayos

Para el sector local, esa soberanía es una oportunidad. Según Emiliano Chinelli, cofundador y CEO de Promtior —una empresa uruguaya que ayuda a compañías a integrar IA a sus procesos—, los modelos abiertos "abren la cancha" y "aumentan nuestra superficie de acción; y por ende, nuestra superficie de suerte también".

Chinelli lo sintetiza: "tenemos más herramientas para hacer viable casos de uso concretos". La ventaja pasa por no quedar atado a la disponibilidad de tokens de OpenAI o Anthropic.

Para Chinelli, la soberanía dejó de ser abstracta. Recordó que en junio el Departamento de Comercio de Estados Unidos le pidió a Anthropic apagar su modelo más potente, Fable 5. "Cuando construís sobre estos modelos, pasan a ser algo crítico en tu flujo de trabajo", y cambiarlos "de un día para el otro" es, dijo, "impensable".

Su argumento es que abrir la tecnología ya fue una estrategia ganadora. "El secreto de Android fue que Google lo abrió al mundo" y lo hizo open source, señaló: "por eso Android es Android". La misma lógica, planteó, explica por qué los modelos chinos abiertos ganan terreno.

Ahí ve una oportunidad concreta para Uruguay. Un modelo chino abierto se puede instalar "adentro de la infraestructura de Antel", en un entorno "acordonado y cerrado", cumpliendo las normas locales de los datos "que no pueden salir". "Los modelos Anthropic no los puedo poner adentro de la infraestructura de Antel. Los modelos chinos sí", contrastó. "Es como una bóveda".

El cambio de fondo no está en el uso final. Según Chinelli, "lo importante de estos modelos no es tanto usarlos como usamos ChatGPT o Anthropic", sino usarlos "como componentes en las arquitecturas que vendemos a nuestros clientes, o en productos propios".

Eso, dijo, "nos da una libertad infinita casi". Habilita "construir productos verticales super específicos que tienen como motor modelos que compiten con Anthropic", aunque aclaró que es un "compiten" relativo: "Anthropic sigue siendo líder".

Para el usuario final, el impacto es acotado. "Al usuario de a pie le impacta directamente como le impacta Linux a la gente", comparó, y recordó que en los 2000 "todo el mundo usaba Windows, pero siempre están los rebeldes que usan Linux".

Aun así, muchas de las aplicaciones que la gente consumía "se hacían con tecnologías abiertas", "sin que el usuario tenga idea". Su ejemplo: "Zapia en cierta medida es o puede ser viable gracias a la existencia de modelos abiertos".

El límite es material. "No es que todo lo abierto es fácilmente utilizable o adaptable", advirtió. Kimi 3 "tiene un tamaño aprox de más de un tera" y, en sus palabras, "precisás fierro para ejecutarlo".

Por qué a Uruguay le conviene

Para Loeff, "Uruguay se beneficia de rebote", y dice apoyar "completamente el contenido de la carta". No porque el país vaya a entrenar un modelo "en la frontera" —eso "cuesta miles de millones de dólares"—, sino por tres razones.

La primera es el costo: "un modelo abierto corre a una fracción del precio de un 'cerrado', y eso define si un producto de IA es económicamente viable a precios latinoamericanos". Además, la competencia hace que "OpenAI y Anthropic tengan que moderar los precios de sus modelos cerrados".

La segunda es la adaptabilidad: a un modelo abierto "lo podés reentrenar con bajo costo para adaptarlo a nuestras necesidades sin depender de lo que una empresa en San Francisco decida que podés o no hacer". Esa flexibilidad, dice, es "clave para un país que tiene un ecosistema tech fuerte y una estrategia nacional de IA".

La tercera es la independencia: tomar un modelo como "DeepSeek, Gemma o Kimi K3" y elegir dónde correrlo "sin reescribir tu app, sin quedar cautivo de un solo proveedor, sin que una licencia te ate a una pelea geopolítica entre gigantes que no es la tuya".

El problema, plantea, no es el cierre sino la incertidumbre: "si las reglas cambian cada cuatro años según quién gobierne en Washington, y China responde con sus propias restricciones, Uruguay queda en un tira y afloja que no controla". Lo que conviene, dice, es "un ecosistema abierto donde los modelos fluyan sin barreras".

Para Loeff, "los modelos abiertos son estratégicos" para Uruguay, que ya está "bien posicionado": "es líder regional en adopción de IA", con un sector tecnológico que puede "aprovechar esta apertura para competir globalmente".