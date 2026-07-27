Conjunciones y un eclipse: qué eventos astronómicos mirar en el cielo uruguayo en agosto

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) informó el calendario de eventos astronómicos de agosto, un mes que combina conjunciones lunares observables a ojo desnudo con un eclipse parcial de Luna visible desde Uruguay en la madrugada del 28.

El mes abre el 2 de agosto con Mercurio en su máxima elongación oeste, seguido por el cuarto menguante del 5 . El 9 , una fina Luna menguante aparecerá junto a Marte, visible al este desde las 5:30 de la mañana por aproximadamente una hora.

El 12 hay Luna nueva. El 15 , Venus alcanza su máxima elongación este y se juntará con la Luna: la conjunción se podrá ver al oeste desde las 18:30 hasta la puesta de ambos astros.

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El 17 , la Luna se acercará a Spica, visible al oeste desde las 18:45 hasta que ambos se pongan. El 19 llega el cuarto creciente y el 20 la Luna se ubicará junto a Antares, visible alta al norte desde las 19 horas hasta la puesta de ambos astros.

El eclipse que sí se verá desde Uruguay

El 12 de agosto, junto con la Luna nueva, ocurrirá un eclipse total de Sol visible desde Europa, el norte de Asia, el norte y oeste de África, Norteamérica y los océanos Pacífico, Atlántico y Ártico. No será visible desde Uruguay.

El plato fuerte del mes llega entre el 27 y el 28: Luna llena y eclipse parcial de Luna, visible en Europa, el oeste de Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, la Antártida y los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

Para Montevideo, la fase penumbral arranca el 27 a las 22:23. El eclipse propiamente dicho comienza a las 23:33 y alcanza su máximo el 28 a la 1:12, con un 93% de cobertura. El eclipse termina a las 2:51 y la fase penumbral cierra a las 4:01.