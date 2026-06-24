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OpenAI presenta Jalapeño, su primer procesador para la inferencia de IA

El objetivo de Jalapeño es optimizar la eficiencia computacional, para ofrecer un mejor rendimiento y una menor latencia, e impulsar el uso de los LLM a escala y a largo plazo

24 de junio de 2026 16:45 hs
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OpenAI ha presentado su primer procesador para la inteligencia artificial (IA) que ha bautizado como Jalapeño y que ha sido diseñado para la cargas de trabajo de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) actuales y futuros.

Jalapeño es un procesador diseñado para funcionar con todos los LLM, que está optimizado para la inferencia, es decir, el proceso en el que la IA recoge la indicación del usuario y aplica el conocimiento adquirido en su entrenamiento para ofrecer un resultado.

Su desarrollo, que se ha completado desde cero en nueve meses junto con Broadcom y Celestica, forma parte de la estrategia de OpenAI de trabajar no solo en la IA sino también en la infraestructura que la sostiene e impulsa, lo que permite que "sus modelos sean más rápidos, más fiables y más asequibles para los usuarios", como indica en un comunicado compartido en su blog.

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"Optimizamos la arquitectura en torno a los núcleos, el movimiento de memoria, la red y los patrones de servicio que son más importantes para los modelos de IA de vanguardia", ha detallado eldirector del programa de hardware de OpenAI, Richard Ho.

El objetivo de Jalapeño es optimizar la eficiencia computacional, para ofrecer un mejor rendimiento y una menor latencia, e impulsar el uso de los LLM a escala y a largo plazo. Actualmente, este chip está ejecutando cargas de trabajo de IA en el laboratorio de OpenAI a la frecuencia y potencia objetivo de producción, incluyendo GPT-5.3-Codex-Spark.

La firma tecnológica pretende crear una "plataforma informática multigeneracional" que prevé implementar a finales del presente año y expandirla con el tiempo.

Europa Press

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