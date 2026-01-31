Paro en Copsa este sábado: sindicato anunció cortes programados

La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) anunció un paro para este sábado debido a reclamos salariale y condiciones de trabajo.

Según el comunicado, el paro se instrumentará con paralización de servicios y cortes programados .

El sindicato señaló que recibió la comunicación del “no pago acordado” de un faltante salarial. En el texto se especifica que ese faltante corresponde al salario generado en el mes de diciembre , y se lo coloca como uno de los puntos centrales que motivan la decisión de parar.

Las medidas afectarán el transporte público y que alterarán la rutina de quienes utilizan el servicio. En ese marco, la ATC incluyó un pedido de disculpas, mientras sostiene que la organización no encuentra vías alternativas para destrabar la situación.

La ATC sostuvo que viene atravesando situaciones que describe como “desmedidas” en las condiciones de trabajo, y afirmó que ese escenario se arrastra “desde hace años”. En esa línea, el texto plantea que la organización no está dispuesta a “seguir tolerando” lo que define como un conjunto de problemas persistentes.

En el mismo comunicado, el sindicato mencionó la existencia de “sanciones desproporcionadas”.

La organización también indicó “incumplimiento” en acuerdos “bipartitos y tripartitos”.

La ATC plantea que el objetivo es “dar soluciones de fondo” a las situaciones que menciona. En el documento se indica que, desde su perspectiva, lo denunciado “va contra” condiciones de trabajo y seguridad, y se presenta el paro como parte de esa búsqueda de respuestas.