Pepe Mujica Simulator: crean un videojuego que revive la historia del expresidente

El desarrollador uruguayo Facundo Tabárez anunció que trabaja en un título que narra pasajes de la vida del expresidente José Mujica. El proyecto se desarrolla bajo el sello Blanes Games .

El juego, bautizado “Pepe Mujica Simulator” , avanza en fases que representan diferentes momentos históricos. Según Tabárez, el primer nivel se centra en 1970 , cuando Mujica fue detenido por militares.

El protagonista tiene en esa etapa el cabello negro y seis vidas, en alusión a los seis disparos que recibió al momento de su captura. Si el jugador pierde esas vidas, el personaje va preso.

Para reforzar la identidad del proyecto, el creador compuso una pieza musical propia. Explicó que buscó un sonido “candombero con tintes de rock” para generar tensión y dar un aire local desde el inicio.

El desarrollo comenzó hace más de un mes y, según Tabárez, el primer nivel está en un 90% terminado. El trabajo actual se concentra en definir cómo funcionarán las mecánicas del resto del juego.

El creador documenta los avances en sus redes sociales, a través de la cuenta @blanesgames, donde comparte videos del proceso y anticipa los cambios hacia la versión final.