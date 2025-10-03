Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / VIDEOJUEGOS

Pepe Mujica Simulator: crean un videojuego que revive la historia del expresidente

El primer nivel retrata la detención de Mujica en 1970, donde el jugador enfrenta el desafío de sobrevivir a seis disparos.

3 de octubre 2025 - 9:06hs
image

El desarrollador uruguayo Facundo Tabárez anunció que trabaja en un título que narra pasajes de la vida del expresidente José Mujica. El proyecto se desarrolla bajo el sello Blanes Games.

El juego, bautizado “Pepe Mujica Simulator”, avanza en fases que representan diferentes momentos históricos. Según Tabárez, el primer nivel se centra en 1970, cuando Mujica fue detenido por militares.

Más noticias
los guinos de orsi a mujica, otra danza de nombres y abella se desmarca de antia
GALLETA

Los guiños de Orsi a Mujica, otra danza de nombres y Abella se desmarca de Antía

El mensaje por videoconferencia de Lucía Topolansky
DEMOCRACIA SIEMPRE

El mensaje de Lucía Topolansky en el homenaje a José Mujica: pidió por la paz y advirtió por el odio a los migrantes

El protagonista tiene en esa etapa el cabello negro y seis vidas, en alusión a los seis disparos que recibió al momento de su captura. Si el jugador pierde esas vidas, el personaje va preso.

Para reforzar la identidad del proyecto, el creador compuso una pieza musical propia. Explicó que buscó un sonido “candombero con tintes de rock” para generar tensión y dar un aire local desde el inicio.

El desarrollo comenzó hace más de un mes y, según Tabárez, el primer nivel está en un 90% terminado. El trabajo actual se concentra en definir cómo funcionarán las mecánicas del resto del juego.

El creador documenta los avances en sus redes sociales, a través de la cuenta @blanesgames, donde comparte videos del proceso y anticipa los cambios hacia la versión final.

Temas:

Pepe Mujica José Mujica videojuegos

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Polémica por salarios en ASSE: expresidente optaba cobrar salario de Junta de Canelones y exvice no presentó declaración jurada
ASSE

Polémica por salarios en ASSE: expresidente optaba cobrar salario de Junta de Canelones y exvice no presentó declaración jurada

El entonces intendente Mauricio Zunino en el lanzamiento de la candidatura de Mario Bergara
ENCUESTA

Primera encuesta de Bergara como intendente de Montevideo registró aumento de 21 puntos de aprobación respecto a Zunino

Casi un día después salieron los delincuentes que se habían atrincherado en el Centro: la Policía recuperó varias carteras y bolsos robados
INSÓLITO

Casi un día después salieron los delincuentes que se habían atrincherado en el Centro: la Policía recuperó varias carteras y bolsos robados

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos