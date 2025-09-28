Dólar
/ Ciencia y Tecnología / INTERNET

Por primera vez, Uruguay tendrá voz en un organismo clave que administra Internet

Echeberría destacó el valor de llevar la voz de un país chico como Uruguay a un espacio de decisiones internacionales

28 de septiembre 2025 - 5:00hs
Raúl Echeberría
Raúl Echeberría

Raúl Echeberría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), fue designado como miembro del directorio de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN). Su nombramiento marca un hecho inédito, ya que es la primera vez que un uruguayo integra este órgano de decisión en la historia del organismo.

La ICANN es la institución que administra los identificadores únicos de Internet, entre ellos los nombres de dominio como google.com y las direcciones IP. Su función es garantizar que la red global opere de forma unificada, estable y segura, coordinando recursos fundamentales para el funcionamiento cotidiano de Internet en todo el mundo.

En diálogo sobre su designación, Echeberría afirmó: "Es un honor tener una posición en el organismo director de esta organización que tiene este rol tan importante". Recordó además que mantiene un vínculo de larga data con ICANN, en diferentes instancias de participación, lo que refuerza la continuidad de su trayectoria en el ámbito de la gobernanza digital.

Representación regional y modelo de gobernanza

Uno de los aspectos distintivos de la ICANN es su modelo de gobernanza. No responde al control de un único gobierno ni de una sola entidad, sino que opera bajo un sistema de múltiples partes interesadas. En ese espacio conviven representantes de gobiernos, empresas, comunidad técnica, sociedad civil y usuarios individuales, quienes participan de manera conjunta en la toma de decisiones y la elaboración de políticas que impactan en la red a nivel global.

Echeberría subrayó el valor de que Uruguay y la región estén presentes en ese marco de discusión internacional. "También creo que es un gran honor tener la oportunidad de llevar la voz de un país chico como Uruguay a un lugar donde se toman decisiones tan importantes y relevantes", expresó. Destacó además que América Latina y el Caribe cuentan con comunidades con capacidad de incidencia en procesos globales de esta magnitud, y que su presencia en el directorio permitirá fortalecer la imagen regional en esos espacios.

Temas:

Raúl Echeberría

