Punta del Este tendrá una exhibición de Nintendo armada por dos coleccionistas uruguayos

Punta del Este, Nintendo, un cowork. Los hermanos Federico y Martín Pérez preparan una exhibición con foco en el coleccionismo de Nintendo dentro de Wonderworks, el espacio que impulsan en el balneario y que busca reunir creatividad, tecnología, industria digital y entretenimiento.

La muestra se encuentra en proceso de armado y se desarrollará dentro de Wonderworks, un espacio de 1.000 metros cuadrados que ya funciona como cowork desde el 18 de diciembre , según indicó Federico Pérez. El lugar recibe actividad diaria de empresas, estudiantes y profesionales, y la exhibición se integrará como una propuesta cultural dentro de ese ecosistema de trabajo.

Pérez explicó que la idea de exhibir la colección surge como una forma de complementar el concepto del espacio. “Es una mezcla de pasión, nostalgia y ganas de compartir y también complementar el espacio”, afirmó.

El objetivo es que Wonderworks funcione como un punto de encuentro entre distintas industrias. “Es un espacio que nosotros queremos que sea creativo, que junte a la industria tech y a la industria de gaming”, sostuvo.

Una colección construida desde la infancia y enfocada en Nintendo

El origen de la colección es personal y familiar. “Surge de un lugar personal de nuestra infancia con Martín”, explicó, al recordar que la primera consola que tuvieron fue la Nintendo Entertainment System (la famosa NES).

La elección de Nintendo no es casual. Pérez remarcó que la marca tiene un peso generacional que excede su experiencia personal. “No es solo nosotros, también es una marca que ha acompañado a la infancia de muchas generaciones”, afirmó.

El coleccionismo "consciente" comenzó hace unos 20 años. Pérez relató que, al llegar a la adultez, decidieron empezar a recuperar juegos y consolas que habían tenido en su niñez.

Con el paso del tiempo, la colección fue creciendo y diversificándose.

A los juegos y consolas se sumaron objetos menos habituales, como cartelería y merchandising que Nintendo producía para tiendas oficiales. Pérez explicó que ese tipo de piezas también forma parte del universo del coleccionismo de la marca.

Actualmente, afirmó que tiene inventariados casi todos los juegos. Sobre el volumen total, fue claro: “Tengo miles de artículos y juegos exclusivamente te diría de Nintendo”. Si bien posee productos de otras marcas, aclaró que la exhibición estará centrada casi por completo en Nintendo.

El espacio inicial destinado a la muestra será de unos 150 metros cuadrados. Pérez señaló que se trata de una exhibición personal, sin nombre comercial específico, y que no buscan presentarla como una iniciativa oficial. “Es una exhibición personal de Martín y mía”, dijo.

La apertura al público todavía está en definición. Pérez explicó que existe la intención de recibir visitantes, pero que antes deben resolverse cuestiones vinculadas al cuidado de las piezas. “La colección tiene su valor, hay que preservarla y hay que cuidarla”, afirmó.

Entre las opciones que manejan está la de establecer horarios semanales definidos. Pérez mencionó como referencia el museo oficial de Nintendo en Japón, aunque aclaró que la escala será menor y adaptada a Punta del Este. “Nosotros obviamente pensamos más chico acorde a la gente que hay acá”, explicó.

El cobro de una entrada tampoco está cerrado. Pérez dijo que podría existir un ticket bajo para cubrir costos operativos. “Mantener la colección obviamente tiene su costo”, sostuvo, aunque remarcó que aún no hay una definición final.

Piezas históricas, mercado del coleccionismo y experiencia interactiva

La exhibición incluirá objetos históricos poco frecuentes. Pérez destacó que se podrán ver cartas Hanafuda producidas por Nintendo en Japón, algunas de ellas de la década del 70, y recordó que la empresa comenzó su historia fabricando cartas antes de ingresar al mundo de las consolas.

También estará presente la Color TV-Game, la primera consola oficial de Nintendo lanzada en Japón, anterior a la NES. A eso se sumarán juegos clásicos como Super Mario Bros., títulos de Zelda y otros objetos vinculados a distintas etapas de la compañía.

La propuesta no será únicamente para observar. “Queremos que por lo menos algo interactivo haya”, dijo, y explicó que se podrían probar dispositivos con muchos años de antigüedad.

En relación con el mercado del coleccionismo, Pérez señaló que la nostalgia es uno de los principales motores. “El que es coleccionista de Nintendo primero es coleccionista probablemente por el tema de nostalgia y de pasión”, afirmó, y explicó que muchas oportunidades aparecen en ventas informales o familiares.

También se refirió al aumento de precios en los últimos años y lo vinculó a la pandemia ya que entiende que impulsó una reconexión con los videojuegos.

Sobre la conservación, explicó que algunos cartuchos antiguos requieren mantenimiento técnico por las baterías internas, y que las cajas de cartón deben protegerse especialmente de la humedad y el sol para evitar su deterioro.

Consultado sobre otras colecciones en Uruguay, Pérez señaló que no puede medir el tamaño total del ecosistema local. Sin embargo, sostuvo que la propuesta será singular por la variedad de piezas. “Va a ser una exhibición única”, afirmó, al mencionar carteles, vitrinas y mobiliario de Nintendo que no suelen verse en la región.