/ Ciencia y Tecnología / Campus Party

Se viene la Campus Party 2025: innovación, IA y cultura maker

Con hackatones, workshops y charlas, el evento promete ser una experiencia inmersiva para quienes buscan diseñar el mañana.

9 de octubre 2025 - 14:44hs
image

El 24 y 25 de octubre el LATU de Montevideo se convertirá en el punto de encuentro para la innovación tecnológica. Campus Party Uruguay ofrecerá charlas, workshops, hackatones y experiencias XR, con actividades abiertas al público.

Durante dos jornadas se presentarán conferencias sobre inteligencia artificial, computación cuántica, videojuegos, salud y neurotecnología. El evento busca conectar a profesionales, estudiantes y emprendedores del ecosistema digital.

Speakers y agenda: del espacio a la IA aplicada

La agenda incluye la participación de Moure Dev, ingeniero de software con más de tres millones de seguidores, y Jini Channel, periodista experta en marketing e inteligencia artificial. También estarán Martín Sciarrillo, CTO de Microsoft Argentina, y Julio Cella de IBM Security.

Desde Uruguay, figuras como Ana Inés Echevarren (Infocorp), Carla del Pup (Google Women Techmakers) y Hernán Haro (MrPink VC) aportarán su mirada sobre innovación, liderazgo y tecnología aplicada.

Entre las charlas destacan “UX + IA: prepárate para diseñar el mañana”, “Fomentar la innovación desde el Estado” y “La IA como infraestructura: diseñando la empresa del mañana”. También habrá espacios sobre salud cerebral, visión automática y productividad.

El programa suma presentaciones sobre emprendimiento, neurociencia y diseño, con actividades como “Cómo sobrevivir a una IA que intenta sustituirte” y “Resetear, adaptar, crear: sobrevivir (y brillar) en la era de la IA”.

Workshops, mentorías y hackathon con Google Developers

Los asistentes podrán participar en talleres prácticos que van desde la creación de chatbots y APIs hasta programación con Python y desarrollo de videojuegos. También habrá un espacio para explorar la creatividad con herramientas como OctoStudio y VAPAI Studio.

Las mentorías incluirán temas sobre crecimiento en redes, estrategias empresariales y aplicaciones de blockchain y activos digitales. Participarán referentes como Alexis Martinovic, Nicolás Rodríguez y Pablo Elissalde.

El hackathon organizado por Google Developers Group propondrá el desarrollo de un videojuego 2D con inteligencia artificial integrada. Los equipos deberán usar Google AI Studio para implementar una IA que afecte la jugabilidad o narrativa.

Con un enfoque inclusivo y experimental, Campus Party Montevideo 2025 se posiciona como un espacio donde la tecnología, la ciencia y la creatividad convergen para anticipar los desafíos del futuro.

Campus Party

