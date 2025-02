They See Your Photos: la web que muestra qué sabe Google de tus imágenes

Un exingeniero de Google desarrolló una web que permite visualizar qué tipo de información extrae la inteligencia artificial de la compañía de cualquier imagen. La herramienta, llamada They See Your Photos, funciona con la API de Google Vision y muestra en detalle el análisis que realiza el sistema.

La plataforma permite a cualquier usuario subir una imagen y obtener datos sobre ella. El sistema identifica objetos, describe personas y detecta metadatos como la ubicación y el dispositivo con el que se tomó la foto. El objetivo es concienciar sobre la cantidad de información que Google puede extraer de cada imagen.

¿Quién está detrás de la herramienta? They See Your Photos fue creada por Vishnu Mohandas, un exingeniero de Google que en 2020 dejó la compañía para fundar Ente, una alternativa a Google Fotos con cifrado de extremo a extremo. Aunque esta plataforma aún no ha ganado popularidad, su creador decidió lanzar esta web para demostrar el poder del análisis de imágenes.

La herramienta está disponible de manera gratuita y ofrece imágenes de prueba para evitar que los usuarios deban subir fotos personales. Sin embargo, cualquier imagen que se suba pasa por los servidores de Google Vision, lo que permite ver en tiempo real cómo la IA analiza los datos.

Cómo funciona el análisis de imágenes de Google Google Vision es capaz de analizar múltiples aspectos de una foto. Puede identificar objetos, reconocer expresiones faciales y describir lo que aparece en la imagen. Incluso puede ofrecer detalles de fondo y establecer relaciones entre los elementos que detecta. Uno de los aspectos más llamativos es la capacidad del sistema para hacer descripciones avanzadas. Por ejemplo, en la imagen de Sergey Brin, cofundador de Google, la IA lo describe como "caucásico e inteligente", basándose en su pose y expresión facial. Sin embargo, estos análisis pueden caer en sesgos, lo que plantea interrogantes sobre la precisión del sistema. ¿Qué datos pueden estar recopilando? El experimento muestra una parte de la información que Google puede extraer, pero no toda. Google Fotos, por ejemplo, tiene acceso a imágenes organizadas por fechas, ubicaciones y perfiles de usuario. Esto le permite crear un mapa detallado de las interacciones y relaciones de cada persona. Los metadatos de las fotos también contienen información como la ubicación exacta, la fecha de captura y el modelo del dispositivo. Aunque estos datos pueden ser eliminados manualmente, en muchos casos permanecen en la imagen sin que el usuario lo note. ¿Cómo acceder a la herramienta? La web They See Your Photos está disponible en theyseeyourphotos.com. Los usuarios pueden probarla con imágenes propias o utilizar las fotos de stock que ofrece la plataforma. Este experimento no solo permite visualizar cómo funciona Google Vision, sino que también abre el debate sobre la privacidad en el almacenamiento de imágenes. La cantidad de información que se puede extraer de una simple foto es un recordatorio de cómo las grandes empresas tecnológicas procesan y utilizan los datos que subimos a sus plataformas.