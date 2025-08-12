Uruguaya crea una app para frenar el avance del picudo rojo

Emilia Lasaga , analista programadora y estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad ORT, desarrolló una aplicación para visualizar y reportar casos del picudo rojo , insecto que amenaza a las palmeras en Uruguay.

La idea de la app, a la que se puede acceder en este link , surgió a partir de una preocupación personal. Residente del Prado, Lasaga veía “ todos los días un montón de palmeras ” deterioradas y notaba que, aunque había acciones oficiales, “ no teníamos noción de qué tan grave era el problema ”.

Investigó publicaciones en medios y de periodistas, pero no encontró “ un lugar centralizado donde esté toda esa información: cuántas palmeras eran, qué se estaba haciendo, a cuántos departamentos había afectado ”.

Con conocimientos en ingeniería de software, decidió crear un mapa digital. Usó imágenes satelitales y Google Maps para localizar palmeras infectadas. Sin embargo, advirtió que “ Google Maps no está actualizado todo el tiempo ” y que el trabajo manual era lento.

En la primera etapa marcó más de 200 palmeras en Montevideo. Luego, al estudiar el comportamiento del picudo rojo, descubrió que puede desplazarse hasta 10 km entre ejemplares, lo que le permitió estimar zonas de influencia y riesgo.

Cada registro en el mapa genera un círculo de 10 km que facilita detectar ejemplares cercanos en peligro, lo que ayuda a anticipar la propagación.

Para ampliar el alcance, Lasaga publicó su proyecto en LinkedIn e invitó a la población a enviar coordenadas o enlaces de Google Maps de palmeras dañadas. “Jamás pensé que le iba a interesar a tantas personas”, afirmó.

Cada reporte es verificado y agregado a la base de datos. El sistema actualiza automáticamente el mapa y las áreas de influencia, permitiendo un seguimiento casi en tiempo real. La aplicación ya ha incorporado cientos de registros, extendiendo la cobertura más allá de Montevideo hacia otros departamentos del país.

El objetivo, según Lasaga, es que el mapa sea una herramienta abierta que permita a cualquier persona “ver cómo se va propagando” la plaga y contribuir a frenar su avance.