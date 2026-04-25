Compras al exterior por US$ 800: la preocupación de los importadores de tecnología y cómo afrontarán el nuevo reglamento

El Poder Ejecutivo publicó en marzo el decreto que regula las compras internacionales y eleva a US$ 800 el monto máximo anual de franquicias. La medida comenzará a regir a partir del 1° de mayo y mantiene el límite de tres envíos por persona por año.

El decreto establece que el tope anual de compras al exterior se eleva de US$ 200 a US$ 800, aunque la cantidad de envíos permitidos por persona sigue siendo la misma: tres al año.

Los envíos estarán gravados por IVA , salvo los que procedan de países con acuerdos comerciales vigentes, que hoy se limitan a Estados Unidos . Quedan exceptuados también los que califiquen como obsequio familiar.

Desde la Dirección Nacional de Aduanas detallaron cómo será la transición. "Para el caso de las franquicias, el Decreto Nº 356/2014 y modificativos, continuará aplicándose en las condiciones actualmente vigentes hasta el 30 de abril. Durante este año convivirán las dos normativas vigentes", aclaró el organismo.

La aclaración relevante es para quienes ya usaron el régimen anterior. "Para el cálculo de los topes anuales de monto y cantidad de envíos, se considerarán todos los envíos realizados durante el año civil. Si ya el usuario utilizó sus tres envíos anuales no se podrá amparar al régimen de franquicias durante este año", precisó Aduanas.

El impacto en las empresas de tecnología uruguayas

Los importadores locales de tecnología consultados coinciden en que la medida genera una competencia desigual. Tristán Larcade, socio de Market.com.uy, una compañía con 45 puntos de venta en todo el país, reconoció que aún no tienen dimensionado el efecto. "Definitivamente puede ser complejo, sobre todo porque realmente es una competencia que parte de un lugar distinto de lo que es importar para nosotros y lo que es importar para cuando no hay que pagar impuestos", dijo a El Observador.

Larcade marcó cómo buscarán competir desde el retail local. "¿Cómo podemos competir? Y bueno, dando un gran servicio como venimos dando, ofreciendo garantías, ofreciendo servicios más allá de la venta de productos", señaló. Y apuntó a un punto clave en tecnología de alto valor: "Comprar tecnología en esos valores no tengo claro qué tipo de garantía van a ofrecer y seguramente mucha gente lo va a pensar dos veces antes de comprar algo de alto valor donde la garantía puede llegar a ser incierta".

En el rubro de distribuidores autorizados de Apple hay diferentes miradas. Cecilia Dutra, de Mundomac, fue tajante sobre el efecto previsto. "Para nosotros es algo malo", afirmó. Y detalló el motivo: "Con el nuevo régimen, podés traer toda la línea de entrada de Apple y seguramente va a afectar las ventas en Uruguay para nuestro rubro".

Mariana de los Santos Ruete de iPlace, otro distribuidor autorizado de Apple, dijo: "Es un cambio que tiene un poco de todo. Por un lado, abre la puerta a que se compren productos de mayor valor afuera, y eso claramente suma competencia. Pero también, con el IVA y las nuevas condiciones, la diferencia de precio ya no es la misma y el proceso se vuelve más engorroso. Ahí es donde nosotros vemos una oportunidad: el cliente vuelve a valorar más la compra local, por la garantía, la financiación y la disponibilidad inmediata".

En videojuegos el impacto se anticipa aún mayor. Gabriel Dittrich, dueño de XUruguay, una de las principales tiendas del país, afirmó que videojuegos y coleccionables son las categorías donde más se notará. "Especialmente en videojuegos y coleccionables de ticket alto, porque la gente va a poder traerlos del exterior sin pagar impuestos, mientras que a nosotros importarlos formalmente y nacionalizarlos nos termina costando aproximadamente el doble del valor en Estados Unidos", explicó.

Dittrich agregó que el esquema de garantías también queda del lado del importador formal. Salvo excepciones como Apple, que tiene garantía internacional, las marcas no cubren los productos traídos por particulares: "PlayStation se hace cargo de todas las garantías de productos que fueron vendidos en el canal oficial pero no cubre las garantías de lo que traen de afuera los particulares o mercado gris", indicó.

Desde la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), su presidente Andrés Marrero anticipó que la medida va a acelerar las compras cross-border en el e-commerce. "Lo que va a hacer es aumentar la incidencia de las compras cross-border en el total del e-commerce, con lo cual es un fenómeno que vemos que va a seguir creciendo y va a afectar a las categorías que ya venían afectadas por esto mismo", planteó.

Marrero señaló además que, con el nuevo tope, aparece un segmento nuevo de afectados dentro del rubro tecnológico. "Dentro de lo que es este aumento va a aparecer un nuevo segmento de categorías afectadas dentro de los que están en la tecnología por la posibilidad de comprar de una sola vez con un límite más alto. Aparece como una nueva categoría de importadores uruguayos que van a estar afectados por esta reglamentación", afirmó el presidente de CEDU.