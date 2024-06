¿Con o sin calculadora? El mejor y el peor escenario para Uruguay previo a Bolivia, y a Estados Unidos vs Panamá en la Copa América 2024

La selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa tendrá este jueves a la hora 22 ante Bolivia su segunda presentación en el grupo C de la Copa América 2024 . Ese mismo día, desde las 19 de Uruguay, se enfrentarán Estados Unidos y Panamá.

Así están las tablas de posiciones en la Copa América, incluido el grupo C:

Gana Uruguay, empatan Estados Unidos y Panamá. Así queda la tabla: Uruguay 6, Estados Unidos 4, Panamá 1 y Bolivia 0. En este escenario Uruguay es el único que asegura este jueves su clasificación.

Gana Uruguay, gana Panamá. Así queda la tabla de posiciones: Uruguay 6, Estados Unidos y Panamá 3 y Bolivia 0. Con estos resultados, no habrá clasificados en la segunda fecha y se definirán el lunes 1° de junio en la tercera con los partidos Uruguay vs Estados Unidos y Panamá vs Bolivia.

Cuáles son los escenarios complejos para Uruguay este jueves ante Bolivia

Empata Uruguay, gana Estados Unidos. Así queda la tabla: Estados Unidos 6, Uruguay 4, Bolivia 1, Panamá 0. En ese escenario, clasifica el anfitrión y Uruguay tendrá que ganarle en la tercera fecha a Estados Unidos para clasificar.

Empata Uruguay, empata Estados Unidos. Así queda la tabla: Estados Unidos y Uruguay 4, Bolivia y Panamá 1. No habrá clasificados este jueves y con un empate de Uruguay en la última fecha, clasifican Uruguay y Estados Unidos.

Empata Uruguay, gana Panamá. Así queda la tabla: Uruguay 4, Estados Unidos y Panamá 3, Bolivia 1. Se define en la última fecha y Uruguay clasificaría con un empate.

Pierde Uruguay, gana Estados Unidos. Así queda la tabla: Estados Unidos 6, Uruguay 3, Bolivia 3 y Panamá 0. Este jueves clasifica Estados Unidos. En la tercera fecha, Uruguay necesita ganarle a Estados Unidos y que Bolivia no derrote a Panamá.

Pierde Uruguay, empata Estados Unidos. Así queda la tabla: Estados Unidos 4, Uruguay y Bolivia 3, Panamá 1. No habrá clasificados. Se define todo en la última fecha.

Pierde Uruguay, gana Panamá. Así queda la tabla: los cuatro equipos con tres puntos. No habrá clasificados este jueves. Se define todo en la última fecha.