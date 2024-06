Copa América 2024: Qué le preocupa a Marcelo Bielsa sobre Darwin Núñez y qué es lo que le brinda tranquilidad

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa , este miércoles, el día previo al partido con Bolivia por la segunda fecha del grupo C de la Copa América 2024 , brindó una conferencia de prensa en la que abordó diferentes temas.

COPA AMÉRICA 2024 El error de Andrés Matonte en Argentina vs Chile que el VAR detectó pero no pudo cambiar, en la Copa América 2024

Darwin Núñez lleva 24 partidos con Uruguay y 12 goles

El entrenador argentino, respondió: "Nadie se convierte en goleador por errar goles, sino por lo contrario. Todos los jugadores que son goleadores perdurables, no los que meten goles de vez en cuando, es porque saben definir. Luego, son humanos y tienen ciclos. Darwin es un jugador que no necesita acompañamiento, porque hay que saber jugar en Liverpool, y con quien compite. Discutir a un jugador... Lo único que me preocupa es que quede en la mayor cantidad de veces posibles en condiciones de hacer lo que hace de forma extraordinaria que es convertir. Después para evaluar se mide la globalidad y por supuesto que hay segmentos".

Darwin jugó el domingo ante Panamá su partido número 24 con la selección y convirtió 12 goles.

El goleador que el lunes festejó 25 años debutó en la selección el 15 de octubre de 2019.