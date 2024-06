Marcelo Bielsa: los goles de Darwin Núñez, las cuatro estrellas de Uruguay y un final épico con Bentancur

Live Blog Post

¿Cómo lo ve a Bentancur?

Bielsa: "Usted me incomoda porque lo tengo al lado. Si hablo bien es que elogio al mismo jugador que no otorgo los minutos que ustedes dicen que merece. Hay que valorar que los equipos se hacen fuerte no según la cantidad de titulares. Voy a utilizar una frase ajena pero que lo describe: le digo a un superior, Jorge Giordano, 'bien Bentancur' y él me dice 'llenó la cancha'. Y eso es Bentancur. No sé si usted se acuerda (le pregunta Bielsa a Bentancur) cuando le hice referencia de un jugador brasileño que me hace acordar a usted".

Bentancur: "Si, me acuerdo".

Bielsa: "¿Recuerda el nombre?"

Bentancur: "No, no me acuerdo".

Bielsa: "Es muy importante para que ustedes vean la influencia que tengo sobre los jugadores".