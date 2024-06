Copa América 2024: así espera la selección de Estados Unidos a Uruguay, en busca de la clasificación

Ahora, en el cierre del Grupo C, la selección anfitriona deberá jugarse el lunes su clasificación a los cuartos de final ante el arrollador Uruguay de Marcelo Bielsa.

000_34ZM3YQ.jpg El árbitro Iván Barton expulsa Tim Weah Foto: AFP

"Un momento de frustración llevó a una irreversible consecuencia. Lo lamento profundamente, por compañeros, entrenadores, familia y fanáticos", publicó en Instagram el futbolista de la Juventus, al pedir disculpas por perder el control y lanzarle un manotazo a un rival, Roderick Miller, lo que le sacó de acción apenas en el minuto 16.

"Prometo aprender de esta experiencia, no permitir que el oponente me provoque y trabajar para recuperar la confianza y el respeto de mi equipo y de mis seguidores", agregó.

El capitán, Christian Pulisic, le dio respaldo: "Timmy sabe el error que cometió. Eso es todo. El va a aprender de ello (...). Es un fallo de juicio. Un simple segundo".

La única expulsión de Weah en clubes se produjo en marzo de 2022, cuando militaba con el Lille, en un partido por la Ligue 1 frente al Nantes. El jugador debutó como profesional en la temporada 2017-2018 con el París Saint-Germain, uno de los equipos en los que brilló su padre.

"Profundamente perturbada"

La Federación de Fútbol de Estados Unidos denunció mensajes racistas en Internet contra varios jugadores de su selección nacional, declarándose "profundamente perturbada", una situación que agrega tensión.

"No hay absolutamente ningún lugar en el juego para un comportamiento tan odioso y discriminatorio. Estas acciones no sólo son inaceptables sino también contrarias a los valores de respeto e inclusión que defendemos", dijo US Soccer en un comunicado.

La organización omitió nombres.

Sin embargo, el delantero Folarin Balogun (Monaco) y el central Chris Richards (Crystal Palace) divulgaron en Instagram capturas de pantalla de insultos racistas contra ellos.

Arco bajo la lupa

Entre cuestionamientos, el seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, tiene que rearmar su equipo para el crucial partido contra Uruguay, que el jueves aplastó 5-0 a la débil Bolivia, rival de Panamá el lunes.

063_2159593251.jpg Matt Turner, golero de Estados Unidos Foto: AFP

Uruguay encabeza el grupo con seis puntos, mientras que Estados Unidos y Panamá suman tres cada uno. Bolivia no ha sumado.

Si buscar al sustituto de Weah es un dolor de cabeza para Berhalter, la probable baja de Matt Turner en la portería por una lesión en la pierna derecha podría ser una punzante migraña.

Después de un estrepitoso choque con un adversario cuando buscaba un balón en su área, Turner debió ser sustituido por Ethan Horvath después del descanso.

En frente, en el duelo decisivo, estará un Darwin Núñez en racha, con 10 goles anotados en sus últimos siete partidos con la camiseta celeste.

