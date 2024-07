Copa América 2024: el jugador de Brasil que enfrentará a la selección de Uruguay que fue dirigido por Bielsa a quien llenó de elogios

El conjunto norteño no ha mostrado el poder que normalmente tiene en los campos de juego y solo ganó uno de sus tres compromisos, ante Paraguay, luego de haber empatado con Costa Rica 0-0 en el debut, y terminó con este 1-1 ante los colombianos.

El golazo de Brasil en este partido fue obra de Raphinha , de tiro libre, para poner el transitorio 1-0 arriba, que los norteños no pudieron aguantar.

araujoo-jpg..webp La torta que Raphinha le llevó a Araujo en Barcelona

En julio de 2022, luego de la salida del entrenador argentino de Leeds United -al que había ascendido a la Premier League- el brasileño habló muy bien del rosarino.

raphinha.jpg Raphinha, jugador de Brasil y rival de la selección de Uruguay en la Copa América 2024, fue dirigido por Marcelo Bielsa en Leeds United en la Premier League inglesa

"Bielsa fue muy importante para mí, me sacó de Francia, me dio confianza y logré llegar a la selección de Brasil con la manera que él me puso a jugar. Sacó el máximo que podía dar", dijo entonces en una entrevista.

1634260202276.webp De la Cruz no llega a Cerrar y Raphinha convierte el 2-0 para Brasil ante Uruguay EFE

A su vez, el 14 de octubre de 2021, Raphinha fue decisivo y la gran figura de la cancha en Manaos, cuando los brasileños aplastaron 4-1 a Uruguay con dos goles suyos, en el antepenúltimo partido que dirigió el Maestro Óscar Tabárez, por las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.