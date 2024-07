Video: Luis Suárez encaró a Miguel Borja al final del partido: "No me gusta esa forma de babosear"

Al final del partido semifinal de la Copa América 2024, que Colombia le ganó 1-0 a la selección de Uruguay en el estadio Bank of America de Charlotte, el delantero Luis Suárez saludó e intercambió camiseta con James Rodríguez, pero también encaró a Miguel Borja para reprocharle su actitud.

Suárez, que durante el partido tuvo una discusión con Yerry Mina, habló de su incidente con Borja: "Son situaciones de juego que prefiero queden ahí -expresó sobre Mina-. Siempre hay rifirafe; lo que más molesta es la forma de babosear de Borja, que no tiene sentido. Nosotros eliminamos a Brasil y no lo hicimos, sabemos lo que se siente y somos compañeros de profesión. Pero bueno, el de arriba está mirando todo y todo vuelve", expresó el Pistolero en la zona mixta del estadio.

luis suarez.mp4

Luis Suárez y la eliminación

Respecto a la eliminación de Uruguay, Suárez agregó: "Queda la sensación amarga de no poder llegar a la final del día 14. Ser consciente que cada uno dio el máximo hasta el final, intentamos pelear el partido, no se pudo y será autocrítica y ver imágenes que se ven no es bueno para nosotros ni el fútbol. Tenemos que pensar en levantar el grupo que ahí se ve la fortaleza del grupo".