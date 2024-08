Copa Libertadores: si Nacional supera a São Paulo este jueves ya sabe cuál será su rival de cuartos de final

Nacional visita este jueves a São Paulo en el Estadio MorumBIS, el nuevo nombre del ex Morumbí, y va por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Los tricolores vienen de empatar como locales en el Gran Parque Central 0-0 en el encuentro de ida que fue muy chato.

Los dirigidos por Martín Lasarte viajaron hacia la ciudad paulista con toda la fe intacta, teniendo en cuenta que si bien no le salieron las cosas como esperaban en su casa, su rival no mostró prácticamente nada y lo que es peor, no pateó ni una vez al arco.