El gol de Facundo Torres para Palmeiras en la Copa Libertadores y su explicación del festejo de la selfie que comenzó en Peñarol con un amigo

Tras el partido, Facundo Torres explicó cómo surgió el festejo de la foto selfie, que se ha viralizado, y dijo que comenzó en Peñarol junto al “Canario” Agustín Álvarez Martínez, "su amigo y compañero", y agregó que luego la siguió cuando jugó en Estados Unidos y ahora en Brasil.

Con su quinta victoria consecutiva, Palmeiras acumuló 15 puntos, Cerro Porteño es segundo con 7, Sporting Cristal tiene 4 y el Bolívar cierra la zona con 3 enteros.

De esta forma, la lucha por la segunda plaza del grupo G que otorga el pase directo al 'Club de los 16' tiene dos protagonistas: Cerro Porteño y Sporting Cristal.

Palmeiras players pose for a team photo during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Sporting Cristal and Brazil's Palmeiras at the Nacional stadium in Lima, on April 3, 2025. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Emiliano Martínez, Joaquín Piquerez y Facundo Torres en el XI de Palmeiras

Foto: AFP