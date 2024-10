El jugador de Botafogo, rival de Peñarol por Copa Libertadores, por el que pelean seis clubes de la Premier League

La selección de Brasil recuperó su fútbol, sus goles y sus buenos resultados en esta doble fecha FIFA de octubre por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Para ello, mucho tuvieron que ver las citaciones de algunos jugadores, sobre todo de ofensiva, del medio local brasileño.

Y allí, tanto Igor Jesus, titular en los dos triunfos contra Chile de visita y Perú de locales, y Luiz Henrique, fueron fundamentales con goles y asistencias, y ambos jugarán con Botafogo ante Peñarol el próximo miércoles en el Estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro.

Como informó Referí, este último en 5 minutos desde su ingreso brindó una asistencia y anotó un tanto contra Brasil el pasado martes. Ya ante Chile, había liquidado el partido en la hora anotando un golazo.

Pero algo similar ocurrió con Igor Jesus, quien fue figura en ambos encuentros, y anotó la apertura de visita ante los chilenos.

Brazil's forward Igor Jesus celebrates scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Chile and Brazil, at the National stadium in Santiago, on October 10, 2024. RODRIGO ARANGUA / AFP

Igor Jesús

Foto: AFP