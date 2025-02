"Esperaba mucho más": Felipe Melo, reconocido hincha de Boca Juniors, se despachó tras la eliminación: habló de Cavani, de Riquelme y de Gago

"Trajo buenos jugadores, Batalla, Cavani es un top player", definió y agregó: "Falló un gol que no podía fallar, pero para mi sigue siendo un top player".

Admitió que quedó "muy triste" tras la eliminación de Boca Juniors y ahora "hay que poner la cara, yo fui capitán de mis equipos y cuando perdía, ponía la cara".

"El presidente no puede entrar a la cancha a hacer goles" y sobre el técnico Fernando Gago, manifestó: "Gago puede ser un buen entrenador, es más joven que yo, no te puedo decir lo que pasó en su anterior equipo porque no lo seguí; está claro que el trabajo que esta haciendo en Boca, no digo que sea malo, pero esperaba mucho más".

Felipe Melo tuvo una extensa trayectoria como futbolista y durante su carrera pasó por Flamengo, Cruzeiro, Racing de Santander, Juventus, Galatasaray, Inter de Milan, Palmeiras y Fluminense; en los últimos dos fue campeón de la Copa Libertadores.