Los lamentos de Diego Aguirre, lo que dijo de los dos goles que erró solo Jaime Báez y "la mala sensación" luego del empate entre Peñarol y Olimpia por Copa Libertadores

"Nos queda esa sensación un poquito amarga de que pudimos haber ganado. No concretamos situaciones claras y nos vamos con un empate que en lo previo no era algo negativo, pero después de haber visto el partido, creo que nos podíamos haber llevado los tres puntos", comenzó diciendo el estratega mirasol.

Aguirre admitió que "hubo situaciones claras que no concretamos y tenemos que lamentar eso, y no pudo ser. Pero bueno, este punto también tiene su valor y veremos cuando acabe la fase donde estamos y si logramos clasificar o no".

Consultado acerca de que mantuvo a Jaime Báez, quien erró dos situaciones clarísimas de gol, una por tiempo, indicó: "Estaba haciendo un buen trabajo, Las situaciones fueron muy propicias, las perdimos, pero hizo un buen trabajo ayudando mucho al equipo en la parte defensiva, contrgolpeó bien, no pudo concretar, pero son cosas que pasan".

"Los partidos tienen sus trámites y sus momentos y estábamos jugando contra Olimpia de visitante, un equipo copero, con su gente, en su estadio. Peñarol defendió muy bien, pero a la vez concretarmos situaciones y no las anotamos. Fue un buen partido", sentenció el DT carbonero.

000_43AF9CR.jpg Diego Aguirre en el partido entre Peñarol y Olimpia por Copa Libertadores en Paraguay FOTO: AFP

Y añadió: "El primer tiempo fue muy cortado. ninguno de los dos encontramos situaciones. Los equipos se cerraron para defender y no quedaban espacios para jugar. El partido fue muy equilibrado en la primera parte y después sí en la segunda parte claramente merecimos un gol que no se dio, y nos vamos con este empate con esta sensación media rara porque pensamos que se pudo haber ganado".

"Peñarol mereció un poco más. Si había un ganador, debíamos haber sido nosotros", sostuvo.

Según Aguirre, "este punto tiene valor, tampoco podemos sentir algo negativo porque siempre empatar afuera en la Libertadores es válido, tenemos dos partidos en casa que debemos ganar y si pasa eso, seguramente logremos el objetivo. Nos teníamos que llevar algo de acá y a eso vinimos. Perder hubiera sido algo muy malo, pero nos vamos con esa mala sensación".

"La Copa ya no me sorprende porque todos los años se dan diferentes situaciones y hay equipos poderosos que quedan por el camino, otros poco conocidos que hacen una muy buena fase de grupos. La Copa es muy difícil porque están los mejores. En nuestro grupo se da como sorpresa que Bulo Bulo haya ganado otra vez de local, lo que habla de un mérito importante. Es un partido crucial dentro de 15 días para intentar otra vez, llevarnos algo", dijo.