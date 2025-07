Alejandro Spuntone: "El concepto de estrella en Uruguay no existe, somos todos humanos"

"Me parece que la actitud rock es con uno mismo y con el entorno ", reflexionó Spuntone sobre la actitud que define al género en conversación con la periodista de El Observador, Federica Bordaberry . Para él, el rock no se limita solo al sonido, sino a cómo se vive: una actitud de rebeldía, persistencia y autenticidad, donde la libertad personal es clave.

Para Spuntone, el rock no es solo una cuestión de sonido, sino de actitud. "La actitud rock es el que se revela ante lo negativo , el que se levanta después de que le vaya mal", explicó, destacando que ser "rockero" no tiene que ver con la pose o la estética, sino con la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. "Lo que me parece que la actitud rock es tocar en un recital, que te vayan a ver cinco personas y que tengas ganas de seguir haciendo cosas ", reflexionó.

El músico destacó que, a lo largo de su carrera, ha aprendido a no cargar al rock con expectativas externas. "Lo mejor que nos pasa a los artistas uruguayos es cuando no tenés expectativa y te pasan cosas", dijo, aclarando que la libertad de expresión es clave para mantenerse fiel a uno mismo. "Yo no estaba haciendo esto para que me fuera bien. Está buenísimo cuando te pasa, pero creo que la libertad de la expresión del rock es esa, es no cargarlo de nada", agregó.