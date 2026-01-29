Ángela Torres, antes de llegar a Uruguay: "Encontré más conexión con la gente desde un lugar humano e imperfecto que desde cantar un reggaetón sintiéndome empoderada"

Es el punto exacto entre la realidad y la fantasía. Las montañas del sur de Argentina se imponen sobre el escenario de un teatro clásico. Una escenografía de su mundo interior. La historia de la niña que creció iluminada por los focos de los escenarios.

Con una extensa carrera en teatro y televisión, Ángela Torres se entregó completamente a su veta musical. No me olvides es su primer álbum de estudio y el resultado de una exploración personal. Es, dice, su documento de identidad. Once canciones que nacieron después de encontrar su propia voz.

“Confesé cosas que ni siquiera había confesado en terapia y me mostré en lugares re incómodos también. Me daba un poco de miedo cómo iba a ser recibido ese nivel de vulnerabilidad”, dice en una charla con El Observador.

El próximo viernes 6 de febrero Ángela Torres presenta No me olvides en el Enjoy de Punta del Este. Antes de su llegada a Uruguay, habló con El Observador.

Hace 10 años que estás haciendo música, pero No me olvides es tu primer LP. ¿En qué artista te querías convertir entonces y cómo te describirías hoy?

El gran cambio de mi último tiempo en el proceso de hacer música fue empezar a verme, entender quién soy y confiar en mí un poco más, algo que me costó. A la hora de hacer música me sentía intimidada, sentía que no entendía bien qué quería decir. También había un proceso personal que tenía que atravesar, conocerme a mí misma. Yo arranqué terapia hace cuatro años y siento que eso me cambió la vida. También influyó encontrar a Fermín (Ugarte) que es mi productor, y BB Asul (Isabela Terán), que es con quien compuse este disco. Sentí que me respetaban, que tenían ganas de escucharme y de hacer algo que se tratara de mí realmente, me dio mucha seguridad. Hoy en día confío un poco más en mí misma y en lo que tengo para decir. Entendí que está bueno mostrarse vulnerable, transparente, confesar que hay cosas que las tenés inconclusas, que hay temas con los que todavía no entendés cómo manejarte. Mostrarse realmente imperfecta, como todo ser humano, y no querer ocupar un rol inalcanzable, imposible o de perfección. Todos tenemos los mismos problemas e inseguridades, y siento que este disco me ayudó a entenderlo y a tener el valor de ser quien realmente soy. Siento que esa es la gran diferencia. La Ángela que arrancó estaba un poco más cagada de reconocerse.

Este disco de alguna forma suena como una exploración del amor y del deseo, pero también de cuando se muere un amor. ¿Cómo fue para el proceso de composición de ese álbum?

Fue un proceso de mucho reconocimiento e incluso de escribir cosas en mis canciones que ni yo me daba cuenta que me estaban pasando en la vida. Como una suerte de vómito de emociones que por algún lado tenían que salir. Siento que lo escribí y me estaba diciendo ‘che, esto te está pasando, estás en esta’. Si no encontraba ese espacio en este disco quizás no hubiese reconocido ciertas cosas que sentí que estaba atravesando. El proceso fue como un lugar seguro, medio un hogar, como una cosa de decir ‘acá puedo hablar de quién soy y no importa, nadie me va a juzgar y puedo decir lo que estoy atravesando’ e incluso transformarlo en música.

¿Y qué pasó cuando llegó el momento de entregarle ese lugar seguro al público?

Ay, no, fue fatal. La verdad que estaba muy nerviosa, tuve pesadillas. Soñaba con que iban a salir las canciones e iban a hacer memes en Twitter. Tenía mucho miedo. Me puse muy sincera en el disco. Incluso confesé cosas que ni siquiera había confesado en terapia y me mostré en lugares re incómodos. Me daba un poco de miedo cómo iba a ser recibido ese nivel de vulnerabilidad. Quizás una está abriendo el corazón y después te terminan diciendo que sos una boluda, terminas expuesta en algo muy sensible. Por suerte el fin de año me sorprendió muchísimo, pasaron un montón de cosas re lindas, llegaron oportunidades hermosas, la gente conectó, sentí un montón de cariño. Jamás me hubiese imaginado que iba a terminar de esa manera, así que estoy muy agradecida y muy sorprendida.

Si tuvieras que elegir una frase del disco que te defina ahora este momento de tu vida, ¿podrías elegir alguna? ¿O sentís que hoy estás en otro lugar?

Todo el disco me identifica mucho, todo el disco soy yo, está mi corazón puesto en él. Incluso hay muchas cosas en las que hoy en día trabajo, crezco y evoluciono, y otras en las que doy pasos para atrás como en la vida misma. Creo que igual esas canciones hablan tanto de mí que de alguna manera siempre van a ser parte de mi corazón, de mi camino y también de alguna manera de mi presente y me voy a sentir identificada.

Ángela Torres - FAVORITA (Official Video)

Cantás sobre tu relación con la ansiedad, con tu autoestima y sobre los momentos más difíciles de tu vida personal. ¿Era importante compartirlo con quien te escuche?

Esa era la intención, incluso para mí. Y es lindo. Recibo mensajes en las redes sobre personas que se sienten identificadas con cosas que escribí y eso es un premio que busco desde hace tiempo. Siento que al final encontré mucha más conexión con la gente desde ese lugar mucho más humano e imperfecto, que desde cantar un reggaetón sintiéndome empoderada por ir a una fiesta con amigas. A fin de cuentas, así me siento muy pocas veces y muchas otras estoy en crisis, aprendiendo y en una vorágine mucho más a nivel emocional. Siento que al final todos terminamos siempre más cerca de esos sentimientos.

Creciste en una época en que las redes sociales tomaron una relevancia que no tenían y estuviste siempre en el ojo público. En ese camino has sido centro del hate pero también ahora tenés un fandom gigante. ¿Cómo te llevas con las redes y con esa exposición ahora?

Siento que es día a día. Hay días que estás más sensible y te pega para un lado, días que estás más segura y más centrada y te pega para otro. Creo que es clave estar bien acompañado, tener buenos amigos, estar bien rodeado, estar cada vez más cerca de uno mismo, entenderse. Yo tengo 300 millones de mambos que laburo y hay veces que leo cosas que me duelen y me entran las balas. Ahí por suerte siempre encuentro mi compañía, que son mis mejores amigos, que son mi familia, y ellos siempre están dándole luz a lo que es importante. Así que siento que un poco esa es la estrategia para salir lo más airoso posible: la vida real.

Volviendo a la construcción de No me olvides, ¿qué pasó al momento de llevar el disco a un lenguaje visual y a un dispositivo escénico? Hay algo de lo teatral que está muy presente en tu show y una preocupación estética también muy fuerte en los videos.

Fue la primera vez que hice un disco y me topé con la sorpresa de que es igual de importante el proceso de lo visual como del audio. Cuando empecé a buscar todo el concepto más desde los videos, la estética, le terminé dedicando como siete meses de cabeza a eso. Tratando de llevarlo lo más a mi mundo, de armar mi universo por primera vez y que sea lo más claro posible. El disco habla tanto de mí, es medio un DNI de mi sentir y de mi vida, que sentía que estaba bueno representar mucho desde las cosas que me hacen a mí ser quien soy y, en su gran mayoría, el teatro es donde me crie. Realmente me crie haciendo teatro desde muy chiquitita y es como el primer amor de mi vida. Sentía que eso tenía que ser parte. Hay muchas referencias estéticas de La Novicia Rebelde, que fue la primera obra de teatro que hice y una película que me dio mucha ilusión desde muy chiquita, como una gran compañera de mi infancia. Le dediqué mucha cabeza, mucho amor. La tapa del disco la pensé como loca.

Ángela Torres - PLACARD (Official Video)

Desde hace un tiempo sos parte del equipo de Nadie Dice Nada y parece que va en consonancia con lo que estamos hablando: se te ve muy auténtica, muy honesta y muy abierta. ¿Cómo derramó tu participación en el stream en vos y en esa construcción artística?

Fue muy genuino todo. Fue algo que apareció de la nada, que se armó sin que lo busque, sin que lo imagine, y eso me encantó. Fue una sorpresa. Y al no tener una ambición ahí me permitió fluir mucho. Como decir ‘acá también estoy muy bien acompañada’. Siento que estoy con los Maradona del stream, estoy aprendiendo y observando mucho a mis compañeros, los admiro mucho, son muy grosos y muy buenos en lo que hacen. Yo ni siquiera miraba stream, fue algo muy sorpresivo para mí. Me siento muy privilegiada de que me estén dando un lugar en este programa tan hermoso. Que me abran la puerta me hace sentir muy honrada y estoy recibiendo todo lo que viene desde ese lado con mucha alegría y a corazón abierto. Me hace muy feliz que hayan visto algo en mí y que se haya armado de una manera tan natural.

El año pasado recibiste el Martín Fierro como revelación. ¿Qué significa ese reconocimiento para vos en este momento de tu carrera?

Fue muy loco también, porque yo hace 20 años que trabajo y que me llegue un Martín Fierro revelación me pareció increíble. Significa que estoy aprendiendo y me estoy animando a hacer cosas nuevas. En ese sentido fue muy lindo. Siempre es un mimo que te reconozcan el laburo. Son muchos años, nunca me había ganado ningún premio y este año me llevé dos, así que los tengo ahí en mi biblioteca. Todo se ordenó en el momento justo y eso dio luz a un montón de cosas en las que siento que vengo trabajando hace un montón de tiempo.

Tenés un vínculo interesante con Uruguay. Te vimos en temas propios, la película de Rocamora, te presentaste hace poco en la Sala Zitarrosa. ¿Qué te pasa cuando venís para este lado del río?

Amo la energía uruguaya, son muy tranquis y acá estamos en una vorágine medio loca. Siempre cruzar el charco y parar un poco viene bárbaro, siempre me recibieron con mucho cariño. En la época de Simona también, fui bastante y siempre con mucho amor, así que estoy muy motivada. Yo soy muy fanática de Montevideo, soy fan, y a Punta del Este nunca fui así que me motiva conocer.