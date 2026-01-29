Bruce Springsteen vuelve a la canción protesta con Streets of Minneapolis, un ataque directo a ICE y la política antiinmigración de Trump

Embed - Bruce Springsteen - Streets Of Minneapolis (Official Audio)
El músico, cuya discografía gira fuertemente en torno a los desafíos de la clase media estadounidense y temas sociales, dedicó la canción de poco más de cuatro minutos a Alex Pretti y Renee Good, muertos a tiros a manos de agentes federales durante operaciones migratorias en Mineápolis este mes.
Anteriormente, Springsteen ha expresado apoyo público a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como a la excandidata Kamala Harris.
En el pasado ha afirmado que Trump estaba "revirtiendo la histórica legislación sobre derechos civiles que condujo a una sociedad más justa y plural". En respuesta, Trump lo llamó "un imbécil desagradable".
La letra completa de Streets of Minneapolis
A través del hielo y el frío del invierno
por la avenida Nicollet
una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo
bajo las botas de un ocupante.
El ejército privado del rey Trump, del DHS,
con armas ceñidas a los abrigos,
llegó a Minneapolis para hacer cumplir la ley,
o eso dice su historia.
Contra el humo y las balas de goma,
a la primera luz del alba,
los ciudadanos se alzaron por la justicia,
sus voces resonando en la noche.
Y hubo huellas ensangrentadas
donde debería haber habido misericordia,
y dos muertos abandonados a morir
en calles cubiertas de nieve:
Alex Pretti y Renee Good.
Oh, nuestro Minneapolis, escucho tu voz
cantando entre la niebla ensangrentada.
Tomaremos posición por esta tierra
y por el extranjero entre nosotros.
Aquí, en nuestro hogar, mataron y deambularon
en el invierno del ’26.
Recordaremos los nombres de quienes murieron
en las calles de Minneapolis.
Los matones federales de Trump golpearon
su rostro y su pecho.
Luego oímos los disparos
y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto.
Dijeron que fue defensa propia, señor,
pero no le creas a tus ojos:
es nuestra sangre y nuestros huesos,
y estos silbatos y teléfonos
contra las sucias mentiras de Miller y Noem.
Oh, nuestro Minneapolis, escucho tu voz
llorando entre la niebla ensangrentada.
Recordaremos los nombres de quienes murieron
en las calles de Minneapolis.
Ahora dicen que están aquí para defender la ley,
pero pisotean nuestros derechos.
Si tu piel es negra o morena, amigo,
pueden interrogarte o deportarte en el acto.
En cantos de “ICE fuera ya”,
el corazón y el alma de nuestra ciudad persisten
entre vidrios rotos y lágrimas de sangre
en las calles de Minneapolis.
Oh, nuestro Minneapolis, escucho tu voz
cantando entre la niebla ensangrentada.
Aquí, en nuestro hogar, mataron y deambularon
en el invierno del ’26.
Tomaremos posición por esta tierra
y por el extranjero entre nosotros.
Recordaremos los nombres de quienes murieron
en las calles de Minneapolis.
Recordaremos los nombres de quienes murieron
en las calles de Minneapolis.
