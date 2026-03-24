Canal 10 anunció el regreso de MasterChef y reveló quién será la nueva conductora del certamen

MasterChef Uruguay prepara su regreso a la pantalla de Canal 10 , para la que será su temporada número 12 en los nueve años de recorrido que lleva la versión uruguaya del certamen de cocina. Para este 2026, el programa tendrá como una de sus novedades principales un cambio en la conducción.

Este lunes, Canal 10 oficializó que Noelia Etcheverry será quien esté al frente del reality show, acompañando al jurado que como desde 2019 componen Sergio Puglia, Laurent Lainé (los dos integrantes del tribunal que están desde que el programa debutó en 2017), y Ximena Torres.

Etcheverry, que ya ha conducido La Voz y La Voz Kids, y que en el canal también se desempeña como una de las conductoras de Sonríe, te estamos grabando, asume la conducción de MasterChef luego de la salida de Eduardo "Colo" Gianarelli, que desde este año será el responsable de conducir la versión local de Gran Hermano, que se estrenará en Canal 10 en la segunda mitad del año, y que actualmente está en proceso de casting.

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La comunicadora de 39 años será la tercera conductora en la historia de MasterChef, que tuvo en ese rol durante sus primeras cinco temporadas a Diego González. Luego de años sin conductor, con el jurado asumiendo ese rol, la responsabilidad recayó sobre Gianarelli, hasta este año.

"Es desafiante": la reacción de Noelia Etcheverry a su nuevo rol en MasterChef

20240502 Noelia Etcheverry LC_01.jpg Foto: Leonardo Carreño

La conductora dijo este lunes que está "Super contenta con esta oportunidad, no se parece a nada de lo que he hecho en televisión anteriormente. Es un lindo desafío".

Etcheverry agregó que mientras el programa está actualmente en etapa de grabación, está "aprendiendo, ahora estoy entre los participantes y el jurado, aprendo de verlos cocinar. La cocina para mí es el acto de amor más grande, no hay quien no coma, quien no cocine. Es desafiante pero me llena de orgullo ver al equipo trabajando y compartiendo su amor por la cocina y la televisión".

Como novedad para esta temporada, la séptima con participantes amateur, los concursantes que superen el casting se dividirán en dos equipos, azul y naranja. Los cinco mejores de cada uno de esos escuadrones pasarán a la siguiente instancia del reality. Esos diez cocineros se unirán en las cocinas del certamen para esa etapa, donde se definirá al ganador de la competencia.