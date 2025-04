Cómo llegar feliz a los 85: los recomendados de Pícnic!

Hay días que se despiertan hermosos sin ninguna razón aparente, o con todas las razones que frecuentemente ignoramos en esta carrera a la que llamamos vida, en la que no siempre encontramos sentido y, por eso mismo, no reconocemos bendiciones. El día que escribo este Pícnic! es uno de esos hermosos. No lo es solo porque hay un sol otoñal que reconforta, ni porque en mi barrio se escuchen más los pájaros que las bocinas. No es un gran día, ciertamente, porque haya logrado dormir mucho y bien. Es un gran día en parte porque me levanté escuchando a Louis Armstrong, y quiero compartir contigo la sabiduría del hombre que me aconsejó hacerlo.