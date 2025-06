¿Cuáles son las diez mejores películas del siglo XXI? The New York Times hizo la lista y estas fueron las elegidas

Las listas son siempre polémicas, y delimitar cuál es la mejor película que se estrenó en los últimos 25 años es casi una empresa imposible de asumir. Sin embargo, el medio estadounidense The New York Times decidió abocarse a ello de igual manera y elaborar un ranking completo: las 100 mejores películas de lo que va del siglo XXI.

El top 10 abre con La red social (The Social Network), la película de David Fincher sobre la creación de Facebook, que se estrenó en 2010.

image.png

La sigue la animada El viaje de Chihiro (Spirited Away), de 2001, una de las películas más aclamadas del director japonés Hayao Miyazaki.

image.png

En el puesto 8 se encuentra Huye (Get Out), de Jordan Peele, la única película de terror en este segmento. Se estrenó en 2017.

image.png

En el 7, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), de Michel Gondry, que en 2004 juntó a Jim Carrey y Kate Winslet en la historia más exitosa del guionista Charlie Kauffman.

eterno-resplandor-de-una-mente-sin-recuerdos01.jpg

En el sexto puesto, Sin lugar para los débiles (No Country For Old Men), adaptación de Cormac McCarthy de los hermanos Coen, y en el quinto Luz de Luna (Moonlight), del cineasta Barry Jenkins.

image.png

El cineasta cantonés Wong Kar-Wai ocupa el puesto cuatro con su épica romántica Con ánimo de amar (In The Mood For Love), en tanto que el podio lo abre Petróleo Sangriento (There Will Be Blood), la película más ambiciosa y exitosa de Paul Thomas Anderson.

image.png

En el segundo puesto, una obra maestra de un director que se fue hace poco: Mulholland Drive, de David Lynch.

image.png

El primer puesto, finalmente, se lo llevó una película surcoreana que batió récords e hizo historia en los premios Oscar en 2019: Parásitos (Parasite), de Bong Joon-Ho.