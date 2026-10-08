Daniel Drexler, entre la música y medicina: "Durante mucho tiempo pensé que estaba parado entre dos universos paralelos absolutamente incompatibles"

Daniel Drexler se prepara para uno de los hitos más importantes de su carrera artística local: su presentación el próximo 21 de octubre en la sala principal Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre . Un show en el que desde el presente mirará hacia atrás en su trayectoria, pero también se proyectará hacia el futuro antes del lanzamiento de su próximo disco.

El espectáculo, que marcará su debut en este escenario al frente de una nueva banda y con múltiples invitados, se enmarca en las celebraciones por los 150 años de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), institución de la cual es egresado. La recaudación obtenida será destinada íntegramente a la restauración del edificio histórico y, de manera específica, a la remodelación de su anfiteatro, el mismo sitio donde en 1987 realizó su primera presentación en vivo de carácter semiprofesional.

La conexión entre su formación académica y su faceta compositiva ha cruzado toda su trayectoria. Durante la entrevista en El Observador, Drexler reflexionó sobre este vínculo simbiótico que definió gran parte de su vida adulta:

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"Durante mucho tiempo pensé que estaba parado entre dos universos paralelos absolutamente incompatibles. Recién a los 40 o 45 años me di cuenta de que en realidad de esa encrucijada había surgido la idea para el tratamiento del tinnitus, la idea de hablar del vacío, de la entropía, de un montón de cosas de las que hablo en mis canciones. Hoy en día trato de mantener la encrucijada viva ".

Un leitmotiv nacido en la guardia de emergencia del Hospital de Clínicas

El repertorio que Drexler desplegará en el Sodre recorrerá nueve discos editados, integrando una propuesta escénica que mira hacia sus raíces musicales pero que incorpora a una nueva generación de intérpretes montevideanos, bajo la dirección musical de Diego Cotelo y con arreglos de cuerdas a cargo de Nacho Algorta.

Entre las composiciones que formarán parte del concierto se destaca Full Time, una pieza cuya génesis está indisolublemente atada a sus años como médico interno en la guardia de emergencia del Hospital de Clínicas. Una canción que, destacó, funcionará como leitmotiv a lo largo del show.

Al respecto, el músico relató una particular vivencia nocturna: "Estábamos una noche bastante tranquila en la emergencia, éramos 11 internos y de repente uno dijo 'Dani, hacemos una vaquita, pagate un tacho y andá a tu casa a buscar la viola'. Cuando estoy abriendo la puerta de la emergencia del hospital para salir, entra corriendo una emergencia con una mujer que se estaba desangrando literalmente y me la ponen arriba de los brazos. El plan guitarra obviamente quedó trancado".

Tras resolverse la emergencia médica, la imposibilidad de conciliar el sueño dio pie al nacimiento de la obra: "Me bajó entero el estribillo de esta canción. Estuve varios días llamando a mis hermanos, a mis amigos, a mis colegas músicos diciéndome 'che, ¿esto te suena? Cargo con la pesada cruz de ser libre, siempre estoy de turno'. Yo sentía que no era mía".

Posteriormente, la canción se consolidó al ser grabada en el Teatro Macció de San José con la participación de la murga Los Rebeldes de San José, cuyos integrantes también lo acompañarán sobre el escenario del Sodre.

Ciencia y salud global: el tratamiento contra el tinnitus

Más allá de su labor artística, Drexler encabeza un proyecto científico de impacto internacional enfocado en el tratamiento del tinnitus, una condición caracterizada por la percepción de sonidos internos sin estimulación ambiental externa, que afecta aproximadamente al 17% de la población mundial, equivalente a más de mil millones de personas.

El desarrollo de este protocolo terapéutico, basado en la estimulación acústica durante el sueño y la neuroplasticidad cerebral, nació de una coincidencia técnica en el estudio de grabación mientras mezclaba su disco La Llave en 1998.

Tras décadas de investigación, el proyecto consolidó su expansión global. En octubre del año pasado, el Centro Tinnitus de Montevideo concretó una fusión estratégica con la compañía canadiense Starfish, posicionando a la capital uruguaya como un hub de telemedicina que actualmente atiende a pacientes de doce países y supera los 3.000 casos tratados con protocolos avalados por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA).

Sobre el panorama actual de esta patología, Drexler advirtió acerca de los riesgos asociados a los hábitos auditivos modernos y el ruido urbano:

"Hay una confluencia de dos factores que hace que el tinnitus vaya creciendo, particularmente en los últimos veinte años: esta exposición a sonidos cada vez más fuertes –con auriculares que permiten alcanzar intensidades de daño instantáneo–, el ruido en las ciudades y el aumento de la expectativa de vida. Nosotros en este momento tenemos los mejores resultados tanto en bajada de intensidad como en mejoría de la repercusión emocional".