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Del escenario de Tomorrowland y Coachella al Parque Roosevelt: Max Styler llega a Uruguay

El artista estadounidense, uno de los nombres más destacados del indie dance internacional, liderará una jornada de ocho horas que se extenderá hasta la medianoche

19 de agosto de 2026 18:08 hs
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El próximo domingo 6 de septiembre, Max Styler llega por primera vez a Uruguay para presentarse en Sitio, en el Parque Roosevelt, en una fecha especial de Danzería + KEY Producciones.

El artista estadounidense, uno de los nombres más destacados del indie dance internacional, llega después de presentarse en escenarios como Tomorrowland y Coachella, para una jornada de ocho horas que comenzará con el sunset y se extenderá hasta la medianoche. Lo acompaña el francés Rafael Cerato, figura influyente y de larga trayectoria, perteneciente a la generación de artistas que ayudó a sentar las bases del sonido de club que domina hoy. Completan el line-up Franco BA, Seba Pereira y Kamine Vox

El show será en Sitio, ubicado ahora en el Parque Roosevelt, un espacio que permite desarrollar un formato pensado para disfrutar durante toda la tarde y la noche, en un entorno abierto y de grandes dimensiones.

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Será también la primera vez que Danzería sale de Plaza Mateo, su casa desde sus comienzos, para trasladar su universo a un nuevo espacio. La propuesta se caracteriza por combinar música electrónica con una estética futurista cargada de neón y una experiencia que va más allá de la pista, con zonas de interacción y bienestar, realidad virtual y aumentada, juegos, arcades y diferentes espacios para recorrer y descubrir.

La fecha representa además la primera colaboración entre Danzería y KEY Producciones.

Fecha: Domingo 6 de septiembre

Lugar: Sitio, Parque Roosevelt

Horario: 16:00 a 00:00

Line-up: Max Styler · Rafael Cerato · Franco BA · Seba Pereira · Kamine Vox

Entradas: Entraste.com y canje por puntos Santander

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