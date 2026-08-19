Del escenario de Tomorrowland y Coachella al Parque Roosevelt: Max Styler llega a Uruguay

El próximo domingo 6 de septiembre, Max Styler llega por primera vez a Uruguay para presentarse en Sitio, en el Parque Roosevelt, en una fecha especial de Danzería + KEY Producciones.
El artista estadounidense, uno de los nombres más destacados del indie dance internacional, llega después de presentarse en escenarios como Tomorrowland y Coachella, para una jornada de ocho horas que comenzará con el sunset y se extenderá hasta la medianoche. Lo acompaña el francés Rafael Cerato, figura influyente y de larga trayectoria, perteneciente a la generación de artistas que ayudó a sentar las bases del sonido de club que domina hoy. Completan el line-up Franco BA, Seba Pereira y Kamine Vox
El show será en Sitio, ubicado ahora en el Parque Roosevelt, un espacio que permite desarrollar un formato pensado para disfrutar durante toda la tarde y la noche, en un entorno abierto y de grandes dimensiones.
Será también la primera vez que Danzería sale de Plaza Mateo, su casa desde sus comienzos, para trasladar su universo a un nuevo espacio. La propuesta se caracteriza por combinar música electrónica con una estética futurista cargada de neón y una experiencia que va más allá de la pista, con zonas de interacción y bienestar, realidad virtual y aumentada, juegos, arcades y diferentes espacios para recorrer y descubrir.
La fecha representa además la primera colaboración entre Danzería y KEY Producciones.
Fecha: Domingo 6 de septiembre
Lugar: Sitio, Parque Roosevelt
Horario: 16:00 a 00:00
Line-up: Max Styler · Rafael Cerato · Franco BA · Seba Pereira · Kamine Vox
Entradas: Entraste.com y canje por puntos Santander