Cinco obras premiadas y aplaudidas que vuelven por pocas funciones y que no te podés perder

El teatro sigue siendo efímero y si no lo viste, te lo perdiste. Pero a veces hay excepciones, a veces el ruido en torno a una obra es tanto que, de repente, se produce un déjà vu y la posibilidad reaparece: una nueva oportunidad para ver levantarse el telón de un título exitoso. Eso, precisamente, es lo que pasará varias veces en los próximos meses, con una serie de puestas en escena que cosecharon premios y aplausos a raudales, y que ofrecen nuevas oportunidades para verlas.

Estrenada originalmente a fines de 2025 la obra está protagonizada por un trío ganador integrado por Néstor Guzzini, Carla Moscatelli y Albino Almirón. Los que no son demasiado ganadores son sus personajes, que viven en un estado de perpetua búsqueda y supervivencia. Arrumaco (Guzzini), La Mama (Moscatelli) y El Campeón (Almirón) son las tres figuras errantes de un circo criollo que viaja por un paisaje rural en plena reconfiguración política, económica y filosófica, y de acto en acto, de pueblo en pueblo, intentan encontrar una respuesta para el hambre, la desdicha, el significado de la libertad y la vocación.

Coco Echagüe: su regreso al teatro, su pasado en el Carnaval y el recuerdo de la locura que vivió en Bolivia con Nietos del futuro

Dónde: Comisión Fomento Mesa 2

Funciones: viernes 21 de agosto a las 19.30 horas

Entradas: libre y gratuita

Mala persona

Esta comedia negra que se llevó el Florencio al mejor espectáculo de comedia de 2025 pone bajo la lupa a la frontera entre la culpa y el cinismo. El protagonista es un ladrón profesional que sufre un percance laboral y que por eso decide ir a la psicóloga, busca enamorarse y pasar a ser una "buena persona", todo mientras esquiva asumir la verdadera naturaleza del caos que genera a su alrededor.

Con: Ezequiel Núñez, Paula Lieberman y Mateo Altez

Texto: Ezequiel Núñez

Dirección: Luis Pazos

Dónde: Teatro Alianza

Funciones: La última es el domingo 23 de agosto a las 19 horas.

Entradas: $680, en RedTickets.

Edipo en Ezeiza

Vuelve esta obra dirigida por Micaela Larroca en base al texto del dramaturgo argentino Pompeyo Audivert, que traslada la sofocante intimidad de un hogar a un picnic al aire libre cargado de tensión. La obra funciona como un interrogatorio a la memoria reciente y a la violencia simbólica de las construcciones familiares y sociales del Río de la Plata, todo en clave de comedia oscura que, desde el absurdo, invita a reírse de las contradicciones.

Con: Martina Ferreira, Mauricio Ripoll y Tomás De Urquiza

Texto: Pompeyo Audivert

Dirección: Micaela Larroca

Dónde: Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre

Funciones: del 9 al 12 de setiembre a las 19.30

Entradas: $700, en Tickantel

Lluvia constante

Dos agentes de la ley y amigos de toda la vida ven cómo se desmorona su ecosistema personal tras una misión que sale muy mal. Con una puesta en escena impactante que incluye agua real en el escenario y un circuito cerrado de cámaras en vivo, el montaje ofrece un ritmo vertiginoso sobre el juicio, los sesgos y la culpa. Un implacable thriller policial que en 2022 fue el Mejor espectáculo para los premios Florencio.

Con: Carlos Rompani y Gastón Torello

De: Keith Huff

Dirección: Santiago Ventura

Dónde: Teatro Movie

Funciones: jueves 5 de noviembre a las 21 horas

Entradas: Patea baja: $900 / Platea media: $800 / Platea alta: $700 - en la web de Movie

Terrorismo emocional

Terrorismo emocional

Es uno de los unipersonales más exitosos del teatro independiente de los últimos años, y se ha convertido en un texto insignia de su creadora e intérprete, Josefina Trías. Tras una ruptura dolorosa de una relación de varios años, Clara regresa al antiguo cuarto de su infancia en la casa paterna. Entre el refugio del diario íntimo, el humor catártico y una escenografía que refleja el despojo emocional de la protagonista, la pieza expone lo que implica empezar de cero cuando las expectativas colapsan.

Con: Josefina Trías

Texto: Josefina Trías

Dirección: Bruno Contenti

Dónde: Sala Verdi

Funciones: sábado 4 y domingo 5 de octubre

Entradas: $700 en Tickantel o boletería