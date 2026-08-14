Música, teatro y sesiones de DJ en una nueva edición del Festival Cretino

La Cretina presenta la segunda edición del Festival Cretino , un encuentro que reunirá teatro, música en vivo, proyecciones, fotografía e intervenciones artísticas en el marco de su octavo aniversario.

El festival se desarrollará entre el jueves 10 y el domingo 27 de setiembre , con la participación de más de 30 artistas. Las entradas para los espectáculos de sala se encuentran a la venta a través de RedTickets.

Con una programación diversa que incluye teatro , música , exposiciones , artes visuales , sesiones de DJ e intervenciones artísticas , el festival propone un recorrido heterogéneo. "Más que una sucesión de espectáculos a lo largo de más de dos semanas, el Festival Cretino propone una experiencia de encuentro entre artistas y público, en un formato cercano e íntimo que caracteriza al espacio desde sus comienzos", propone.

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Ubicada en Soriano 1236 , La Cretina se ha consolidado en la escena de Montevideo. Al frente del proyecto se encuentran sus fundadores y directores, Federico Guerra (dramaturgo, actor y director) y Fernando Amaral (director y actor), quienes también participan como artistas en distintos espectáculos de la programación. El equipo de producción y curaduría se completa con el músico uruguayo Flavio Galmarini y el actor y comunicador Federico Lindner.

Los artistas del Festival Cretino

El Festival Cretino comienza el 10 de setiembre con la presentación de La Perla Perdida del músico Paul Higgs. Durante los días siguientes se estarán presentando músicos como Pedro Dalton, Santiago Moraes, Arquero, Miss Bolivia, Franny Glass, Kira 1312, Rodra, y agrupaciones como Mestizo o La Tabaré.

También habrá obras de teatro como Eventos Adversos, Cretinos, Las cosas que mueren, Baile de huesos, Diego Armando Prometeo, Conourbano cotidiano y Un hombre solo es demasiado para un hombre solo.

Además, habrá diversos sets de DJ y after shows durante el desarrollo del festival.