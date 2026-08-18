Coco Echagüe: su regreso al teatro, su pasado en el Carnaval y el recuerdo de la locura que vivió en Bolivia con Nietos del futuro

Coco Echagüe volvió a las tablas para coprotagonizar una nueva versión de Extraña pareja , la emblemática comedia del dramaturgo estadounidense Neil Simon. En compañía de Álvaro Armand Ugón y bajo la dirección de Álvaro Ahunchain, la pieza se presenta en el Teatro Alianza.

Durante su participación en el programa La Playlist, transmitido por el canal de streaming de El Observador, el actor, bailarín y conductor abordó los desafíos de adaptar un texto teatral de la década de 1960 a la actualidad, repasó su trayectoria en los medios de comunicación y recordó el fenómeno del pop latino uruguayo que lideró a comienzos de los años 2000.

La obra Extraña pareja, estrenada originalmente en Broadway en 1965, narra la compleja convivencia entre dos hombres de personalidades opuestas: Óscar, un hombre caótico y desordenado, y Félix, un individuo obsesivo y estructurado. A lo largo de las décadas, la pieza ha sido adaptada al cine —con la recordada dupla de Jack Lemmon y Walter Matthau—, a la televisión y a diversos formatos teatrales en todo el mundo.

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En Uruguay, la obra ha tenido múltiples puestas en escena en las últimas décadas. En esta nueva versión, Echagüe asume el rol de Óscar, mientras que Armand Ugón interpreta a Félix. El elenco lo completan figuras de la escena local, entre ellas Hugo Giachino, quien ya había participado en montajes anteriores de la misma pieza.

"Hay obras que no te permiten traerlas al tiempo actual, pero Extraña pareja sí lo permite. En el texto original que estudiamos se hablaba, por ejemplo, del teléfono fijo, un elemento que hoy requiere ser modificado y actualizado. Aunque pasaron más de diez años desde la última puesta en Uruguay, la respuesta del público en las primeras funciones demostró que el texto mantiene su vigencia", señaló Echagüe durante la entrevista.

La mecánica de la comedia y la vigencia del clásico

Respecto al abordaje interpretativo del humor, el actor enfatizó la importancia de encarar la comedia desde la verosimilitud y el ritmo orgánico del texto, evitando forzar la búsqueda del remate humorístico.

"Los actores funcionamos como un escáner: el papel está ahí y uno tiene que interpretar la situación. En el humor no hay que acentuar el chiste de forma artificial; hay que vivirlo con la tensión y el nerviosismo que requiere la escena. Cuando intentas remarcar el chiste como si fuera para una claque, pierde efectividad", explicó Echagüe sobre la dinámica de trabajo en el escenario.

La obra se presenta en la sala del Teatro Alianza los sábados a las 20:30 horas y los domingos a las 19:00 horas, con localidades a la venta a través de la plataforma RedTickets.

Del carnaval a la ola internacional del pop latino

Además de su labor en el teatro y la televisión, la carrera de Echagüe estuvo marcada por su paso por la música tropical y el pop latino, el movimiento musical que a fines de los noventa e inicios de los dos mil posicionó a varios grupos uruguayos en las listas de éxito de América Latina y Estados Unidos.

Su recorrido comenzó en el Carnaval uruguayo a comienzos de la década de 1990. En 1994 ingresó a la orquesta Sonora Palacio por invitación de Aldo Martínez, paso previo a su incorporación al grupo Nietos del Futuro, proyecto con el que alcanzó proyección internacional junto a otras agrupaciones de la época como Chocolate y Monterrojo.

"En esa época no existía la inmediatez de internet; lo primero que llegaba a los países era la canción y el videoclip. Cuando llegamos por primera vez a Bolivia para tocar en el estadio Hernando Siles de La Paz ante más de 20.000 personas, o cuando estuvimos en el Festival de Viña del Mar y en Cusco, nos encontramos con un fenómeno de masas para el cual había que estar bien centrado", recordó el artista.

Echagüe analizó asimismo la volatilidad del mercado discográfico de aquel período, caracterizado por la rápida sucesión de modas musicales: "En el año 2000 llenábamos estadios en América Latina y dos años después, con las mismas canciones y los mismos integrantes, éramos teloneros en un evento menor. No habíamos cambiado nosotros; lo que había cambiado era la ola del mercado, que viró hacia la cumbia villera y otros estilos".

La creación de "Mayonesa" y la reestructuración escénica

En su rol de coreógrafo de las bandas del sello discográfico, Echagüe fue el creador de los pasos de baile de éxitos continentales como Mayonesa, Gelatina y Uka Shaka. Su aporte no solo se limitó al diseño de los movimientos, sino que modificó la disposición estética y funcional de los conjuntos tropicales sobre el escenario.

Hasta ese momento, las orquestas mantenían una distribución tradicional con los coristas fijos frente a los micrófonos. Echagüe implementó una formación en línea de tres adelante y dos atrás, lo que permitió liberar de los soportes de micrófono al cantante principal y a los bailarines.

"El tema Mayonesa entró fuertemente en el público a través de la coreografía. Para poder ejecutar esos bailes debíamos tener movilidad. Reorganicé la formación del grupo para que el cantante y los bailarines tuvieran el espacio libre. Tiempo después, esa disposición escénica fue adoptada de manera generalizada por otros grupos del género", indicó.

La permanencia en la televisión y el valor del vivo

Con una trayectoria en la pantalla chica que abarca desde programas infantiles como Loco de Vos hasta su presente como conductor en el magazín diario Desayunos Informales (Teledoce), Echagüe reflexionó sobre la evolución de los medios de comunicación y el rol que cumplió la televisión abierta durante coyunturas complejas como la pandemia de covid-19.

"Se ha especulado durante años con la desaparición de la televisión, al igual que se decía que la televisión iba a terminar con la radio. Sin embargo, durante la emergencia sanitaria se comprobó que la televisión abierta siguió siendo el lugar de referencia para certificar la información y acompañar a la audiencia", afirmó.

Respecto al trabajo en programas en vivo, destacó la importancia del trabajo en equipo y el manejo de los tiempos televisivos: "En un programa diario el nerviosismo que se maneja es el necesario para que la transmisión fluya. Cuando se trabaja en equipo, uno aprende a reconocer los momentos de los compañeros, a saber cuándo hay que sostener una entrevista o cuándo dar un paso al costado".