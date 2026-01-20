El curioso incidente de Ana Inés Martínez en la ruta: pinchó y fue rescatada por barras de Peñarol

Ana Inés Martínez con los hinchas de Peñarol que la auxiliaron en la ruta

El pasado sábado, Peñarol jugó un amistoso de pretemporada contra River Plate de Argentina en Punta del Este. Ana Inés Martínez, que trabajó en el partido para la cadena ESPN, sufrió un percance en la ruta de camino al partido, y este lunes contó como fue auxiliada por una facción de la barra de Peñarol.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En el programa de streaming que conduce, Fix Radio, Martínez agradeció al grupo de hinchas, perteneciente al sector Zona Oeste del barrio Casabó, "fueron quienes me salvaron en la ruta, unos capos, eran seis o siete, sacando la rueda, buscándome el auxiliar, me pedían herramientas. Y les digo, '¿ustedes pueden creer que yo tenga herramientas?'".

"Uno fue copiloto mío, después de arreglarme el auto", agregó la periodista, que mostró además algunos videos y fotos del momento en el que recibió el auxilio.

"Esto hay que destacarlo, porque a veces en las redes se crean historias, fantasías, de que te llevás mal (con los hinchas de un equipo) y esto miren lo que es, unos capos totales", señaló.

Martínez contó que le "explotó totalmente el neumático, ellos iban bastante lento, y un auto había parado a sacarse una foto con la bandera, me vieron, les hice señas, y frenaron". "Me arreglaron absolutamente todo, me cambiaron el neumático, pusieron el nuevo. Lo más cómico fue que me pidieron que grabara y que antes de irme nos saquemos una foto", contó. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIX Entertainment (@somosfix)