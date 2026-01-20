Dólar
/ Cultura y Espectáculos / REDES SOCIALES

El curioso incidente de Ana Inés Martínez en la ruta: pinchó y fue rescatada por barras de Peñarol

Ana Inés Martínez contó que sufrió un pinchazo de camino a cubrir un partido de Peñarol en Punta del Este y fue auxiliada por hinchas del equipo aurinegro

20 de enero 2026 - 10:37hs
Ana Inés Martínez con los hinchas de Peñarol que la auxiliaron en la ruta

Ana Inés Martínez con los hinchas de Peñarol que la auxiliaron en la ruta

El pasado sábado, Peñarol jugó un amistoso de pretemporada contra River Plate de Argentina en Punta del Este. Ana Inés Martínez, que trabajó en el partido para la cadena ESPN, sufrió un percance en la ruta de camino al partido, y este lunes contó como fue auxiliada por una facción de la barra de Peñarol.

En el programa de streaming que conduce, Fix Radio, Martínez agradeció al grupo de hinchas, perteneciente al sector Zona Oeste del barrio Casabó, "fueron quienes me salvaron en la ruta, unos capos, eran seis o siete, sacando la rueda, buscándome el auxiliar, me pedían herramientas. Y les digo, '¿ustedes pueden creer que yo tenga herramientas?'".

"Uno fue copiloto mío, después de arreglarme el auto", agregó la periodista, que mostró además algunos videos y fotos del momento en el que recibió el auxilio.

"Esto hay que destacarlo, porque a veces en las redes se crean historias, fantasías, de que te llevás mal (con los hinchas de un equipo) y esto miren lo que es, unos capos totales", señaló.

Martínez contó que le "explotó totalmente el neumático, ellos iban bastante lento, y un auto había parado a sacarse una foto con la bandera, me vieron, les hice señas, y frenaron".

"Me arreglaron absolutamente todo, me cambiaron el neumático, pusieron el nuevo. Lo más cómico fue que me pidieron que grabara y que antes de irme nos saquemos una foto", contó.

