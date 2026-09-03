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El musical Kinky Boots tendrá su versión uruguaya y abrieron las audiciones para ser parte del elenco

El musical se estrenó originalmente en 2013 y es uno de los títulos más destacados del teatro contemporáneo

3 de septiembre de 2026 17:14 hs
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El musical Kinky Boots se prepara para desembarcar en la escena teatral local con una producción uruguaya programada para el 2027.

La producción está a cargo de Diego Sorondo y el espectáculo anunció por estos días que se abrió oficialmente el llamado a audiciones para formar parte de la nueva versión de uno de los títulos más celebrados del teatro musical contemporáneo.

Con música y letras compuestas por la ícono del pop Cyndi Lauper y libreto del galardonado actor y dramaturgo Harvey Fierstein, Kinky Boots se estrenó en Broadway en 2013 y se convirtió de inmediato en un éxito rotundo. Basado en la película británica homónima de 2005 (inspirada en hechos reales), la historia sigue a Charlie Price, quien hereda la fábrica de calzado al borde de la quiebra de su padre. Para salvar el negocio familiar, Charlie forma una improbable alianza con Lola, una deslumbrante artista drag queen. Juntos reorientan la producción hacia la fabricación de botas de taco alto resistentes para artistas de variedades, en una historia que explora temas de aceptación, empatía y superación de prejuicios.

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En su paso por Broadway y el West End de Londres, el espectáculo cosechó múltiples reconocimientos, incluidos seis premios Tony (entre ellos Mejor Musical y Mejor Música Original para Lauper) y el premio Olivier a Mejor Musical.

Los detalles de la convocatoria

DS Producciones comenzó esta semana la búsqueda de los talentos que darán vida a los personajes de esta versión en 2027. Las etapas y requisitos para postularse son los siguientes:

  • Inscripción inicial: El registro se realiza mediante el formulario disponible en las historias destacadas del Instagram de la productora (@dsproduccionesuy)

  • Plazo límite: Hay tiempo para inscribirse hasta el 16 de setiembre.

  • Primera etapa (Virtual): Finalizado el período de inscripción, la producción enviará a las personas anotadas el material específico a preparar según el personaje elegido. Esta fase consiste en la preparación y envío por correo electrónico del material solicitado, que incluye una canción cantada.

  • Preselección y Segunda etapa (Presencial): Con el material enviado por mail se realizará una evaluación. Quienes superen la preselección serán convocados a una audición presencial el sábado 24 de octubre.

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