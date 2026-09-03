El musical Kinky Boots tendrá su versión uruguaya y abrieron las audiciones para ser parte del elenco

El musical Kinky Boots se prepara para desembarcar en la escena teatral local con una producción uruguaya programada para el 2027.

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La producción está a cargo de Diego Sorondo y el espectáculo anunció por estos días que se abrió oficialmente el llamado a audiciones para formar parte de la nueva versión de uno de los títulos más celebrados del teatro musical contemporáneo.

Con música y letras compuestas por la ícono del pop Cyndi Lauper y libreto del galardonado actor y dramaturgo Harvey Fierstein, Kinky Boots se estrenó en Broadway en 2013 y se convirtió de inmediato en un éxito rotundo. Basado en la película británica homónima de 2005 (inspirada en hechos reales), la historia sigue a Charlie Price, quien hereda la fábrica de calzado al borde de la quiebra de su padre. Para salvar el negocio familiar, Charlie forma una improbable alianza con Lola, una deslumbrante artista drag queen. Juntos reorientan la producción hacia la fabricación de botas de taco alto resistentes para artistas de variedades, en una historia que explora temas de aceptación, empatía y superación de prejuicios.

En su paso por Broadway y el West End de Londres, el espectáculo cosechó múltiples reconocimientos, incluidos seis premios Tony (entre ellos Mejor Musical y Mejor Música Original para Lauper) y el premio Olivier a Mejor Musical.