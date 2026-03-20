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El último mensaje de Chuck Norris antes de su muerte: "Yo no envejezco"

De acuerdo a la información compartida por el portal TMZ, el deceso del artista de 86 años se registró luego de afrontar una emergencia médica mientras se encontraba en la isla de Kauai.

20 de marzo de 2026 13:55 hs
Chuck Norris

El actor de cine e ícono de Hollywood Chuck Norris murió el jueves luego de ser hospitalizado por una emergencia médica en un centro sanitario de Hawái.

De acuerdo a la información compartida por el portal TMZ, el deceso del artista de 86 años se registró luego de afrontar una emergencia médica mientras se encontraba en la isla de Kauai.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana”, informó la familia de "Walker, Texas Ranger" en redes sociales.

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“Yo no envejezco. Subo de nivel”, escribió el actor en el pie de foto de un vídeo en el que aparece practicando boxeo con guantes.

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"¡Hoy cumplo 86 años! No hay nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Vuestro apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podréis imaginar”, continuó.

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