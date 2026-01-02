Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Sábado:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / HOLLYWOOD

Encuentran muerta a la hija de Tommy Lee Jones en un hotel de San Francisco: tenía 34 años y también era actriz

La joven fue encontrada en la habitación del hotel donde se hospedaba; las causas de su muerte todavía están bajo investigación

2 de enero 2026 - 18:00hs
Tommy Lee Jones y su hija Victoria

Tommy Lee Jones y su hija Victoria

Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta el 1! de enero en San Francisco, California, según informan este viernes medios como TMZ y People.

Fuentes policiales informaron a TMZ que Victoria Jones fue encontrada sin vida en el famoso hotel Fairmont, en San Francisco, en la madrugada del jueves.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó a este medio que las unidades del este servicio acudieron al lujoso hotel a las 2:52 a. m. hora local, tras haber sido informados de que se había producido una emergencia médica.

Más noticias
VTV dejó de salir en los cables de Montevideo
TELEVISIÓN

VTV dejó de emitirse en los cables de Montevideo y se pasa al streaming: qué pasará con el canal, el básquet y el Carnaval

El Festival de Cine de José Ignacio será entre el 24 de enero y el 1 de febrero
CINE

Con candidatas al Oscar, éxitos de Cannes y un estreno uruguayo, el Festival de Cine de José Ignacio anunció su programación 2026

Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.

TMZ señala que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación.

No obstante, un médico forense también llegó al lugar y realizó una investigación preliminar. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles.

Victoria, que tenía 34 años, era hija de Tommy Lee Jones, de 79, y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

Siguió brevemente los pasos de su padre, debutando como actriz en Hombres de Negro II (2002) (Men In Black II), cuando aún era adolescente.

Posteriormente, apareció en One Tree Hill (2003) y en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa.

Con información de EFE

Temas:

Tommy Lee Jones San Francisco

Seguí leyendo

Las más leídas

VTV dejó de salir en los cables de Montevideo
TELEVISIÓN

VTV dejó de emitirse en los cables de Montevideo y se pasa al streaming: qué pasará con el canal, el básquet y el Carnaval

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Maximiliano Silvera ya tiene fecha de presentación en Nacional, y también número de camiseta, confirmó Flavio Perchman

Guardavidas
PLAYAS

Una mujer de 50 años se ahogó cerca de la playa Solanas de Maldonado: otras dos amigas lograron salir del agua

La despedida de Pedro Milans de Peñarol: Mi intención siempre fue seguir en el club, las ganas estuvieron, pero el desenlace fue otro
PEÑAROL

La despedida de Pedro Milans de Peñarol: "Mi intención siempre fue seguir en el club, las ganas estuvieron, pero el desenlace fue otro"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos