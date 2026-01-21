Esta es una historia real: documentales y más recomendaciones de Picnic

Hoy vengo con más dudas que certezas , que así es casi siempre la vida (o, al menos, la mía). Dediqué estos últimos días a ver documentales que me removieron los pensamientos y me llevaron a reflexionar sobre un punto central: ¿por qué aprendemos tan poco -o casi nada- de la historia? ¿por qué tropezamos tantas veces con la misma piedra?

En Punto de inflexión , una muy buen serie documental que podés ver en Netflix, se recorre no cronológicamente la historia de lo que se llamó Guerra Fría, una escalada de tensión nuclear que comenzó con una rivalidad aparentemente ideológica (comunismo vs democracia) que pronto se convirtió en una excusa para producir más armas, sobre todo esas que pueden terminar con la humanidad tal como la conocemos hoy.

Mientras que Estados Unidos intentaba detener el avance de Rusia, y a medida que la URSS alcanzaba a su rival en potencia nuclear, en nombre de ideologías que poco se respetaron cada bando hizo barbaridades para intentar, sin éxito, detener al otro. Ambos crearon dictaduras en países que comenzaban a intentar con la democracia, desarmaron tradiciones y fronteras para generar más odios, impulsaron guerras sangrientas en las que pronto se olvidó cuál había sido el motivo que las disparó.

Algunas de esas guerras, de esas masacres, de esas maldades humanas que suceden cuando nos hace creer que todo vale, es lo que investigó durante toda su carrera periodística Seymour Hersh, el sujeto del documental Cover up . La masacre de My Lai y su encubrimiento, los abusos y torturas en la prisión de Abu Ghraib durante la guerra de Irak, una guerra que nunca debió haber comenzado porque su supuesta razón de ser fue la producción de armas nucleares en ese país, algo que no estaba sucediendo. Del otro lado hay quienes han investigado los genocidios en la Rusia de Stalin, los abusos de los que le siguieron, y más, a pesar de que la prensa allí no fue y ni es libre.

Adelantemos en cámara rápida 70 y pico de años y estamos casi en el mismo punto. Las potencias mundiales más poderosas son gobernadas por líderes populistas, caprichosos y maniqueos, que buscan expandir, atacar e imponer. Las guerras pululan y el sufrimiento humano siempre queda al final de la fila. ¿No aprendemos más? No, por ahora. Te dejo varias recomendaciones para elevar la esperanza de que, incluso cada uno de nuestros pequeños actos aparentemente insignificantes, pueden ser la semilla de un cambio. Que tengas una buena semana.

Tremendos documentales

Punto de inflexión . Esta serie documental ( La bomba y la guerra fría) se enfoca en momentos decisivos de la historia moderna a través de un enfoque analítico que busca explicar no solo lo qué pasó, sino los porqués detrás de esos eventos que redefinieron relaciones internacionales y políticas globales. Combina imágenes de archivo inéditas, entrevistas con testigos directos (veteranos, periodistas, líderes políticos y hasta la nieta de Lenin) y documentos desclasificados para intentar mostrar la complejidad de conflictos que casi nunca son lo que se anuncia que son. Comienza al fin de la Segunda Guerra Mundial, vuelve al pasado para revelar el régimen de Stalin, y sigue una carrera nuclear inútil y miserable que solo creó miedo, sufrimiento y muerte. Hay dos entregas más de esta serie de documentales, que valen la pena: La guerra de Vietnam y 9/11 La guerra del terror.

Cover up . En Netflix se puede ver esta gran documental dirigido por Laura Poitras (ganadora del Oscar por Citizenfour), que retrata la carrera del periodista de investigación Seymour Hersh, ganador del Pulitzer y figura emblemática del periodismo que expuso algunos de los mayores encubrimientos del poder estadounidense. La película recorre sus principales hitos periodísticos, desde su investigación de la masacre de My Lai y su encubrimiento durante la Guerra de Vietnam, pasando por su cobertura de los programas de espionaje interno de la CIA, la conexión de la prensa con el caso Watergate, hasta revelar los abusos y torturas en la prisión de Abu Ghraib durante la guerra de Irak. Hersh es un -”bicho raro”, un periodista tozudo que incluso enfrentó a sus colegas, desafiando versiones oficiales y revelando atrocidades que las autoridades intentaron ocultar.

Amor y Guerra. En Disney se puede ver esta película documental que se centra en la tensión entre trabajo y vida privada de una de las fotógrafas de guerra y conflictos más reconocida en la actualidad, Lindsey Addario, ganadora del Premio Pulitzer, y madre de dos niños pequeños. Su carrera la llevó a documentar algunos de los conflictos más terribles de las últimas dos décadas: desde Afganistán e Irak hasta Libia y la guerra en Ucrania. Addario está convencida de que debe seguir haciendo lo que hace aunque eso supone un riesgo enorme, porque está convencida de que es fundamental narrar el sufrimiento humano desde el frente mismo del combate. Eso no evita que siempre se sienta dividida entre dos mundos y que se cuestione constantemente qué precio está dispuesta a pagar por su vocación. Tal vez recuerdes haber visto esta foto. Es la imagen que demostró que el ataque “quirúrgico” del que hablaba Rusia contra Ucrania, era una guerra en la que se apuntaba directamente a civiles.

1975. Crisis. También en Netflix, este documental lleva al campo de la cultura, el espectáculo y el entretenimiento los sentimientos, las dudas y las desilusiones de una nación. Morgan Neville intenta capturar cómo un año marcado por tensiones políticas, crisis económicas y cambios culturales en Estados Unidos se reflejó en el cine y la sociedad de la época. Fue el año de Taxi Driver, de One Flew Over the Cuckoo’s Nest y hasta de Tiburón, un punto de inflexión que cristalizó el desencanto post-Watergate y el fin de las supuestas certezas sociales que habían dominado la década anterior.

Planazos

Al fresco. A la zona de Sierras de Edén se le llama La Toscana uruguaya, y está buenísimo que a la Finca María Justa se le haya ocurrido hacer almuerzos deliciosos al fresco, con “mesas a la sombra de los árboles, paisaje serrano y tiempo que se desacelera”. Pero no todo es comida; hay galería de arte, arroyo para refrescarse, picnic en el campo y cabañas boutique para quedarse a dormir.

Piano. Este viernes 23 Luciano Supervielle hace magia con su piano en Pueblo Narakan, Punta del Este, a las 22 hs. Reservas al 098104500

Gran Bretaña. La cultura británica invade el este en esta semana y todavía quedan interesantes actividades para disfrutar, incluyendo un recital de Riverside Pipe Band (jueves 22) así como la actuación de Morrigan´s (música celta folk), entre otras. Acá podés ver el programa completo .

Ópera. El Museo de Artes Decorativas lanza esta semana un ciclo que ya, por el nombre, me gusta. Ópera Errante se inaugura el sábado 31 de enero con la presentación de un fragmento de su primera producción: Tosca de Giacomo Puccini. Es a las 18 hs, con entrada gratuita y aforo limitado.

Ópera y vino. El Teatro Colón se traslada por un día a José Ignacio, en particular al Pavilion VIK, para ofrecer una noche de música en vivo, grandes vinos y gastronomía de delicias. La propuesta incluye un concierto de cámara con destacados artistas del elenco estable del Teatro Colón de Buenos Aires, presentado como un recorrido por fragmentos de las óperas más reconocidas del repertorio clásico. En Opera Wine , que se celebra mañana 22 de enero, la música es el medio también para degustar bodegas y etiquetas elegidas especialmente, además de una propuesta gastronómica de VIK en formato de degustación, con estaciones de caviar y cortadores de jamón de bellota en vivo.

Bosque y vino. Wine Explorers propone una experiencia especial para inaugurar su año en LUZ, (José Ignacio), en la que los protagonistas son el atardecer, el vino, la gastronomía y la naturaleza. La bienvenida es con sunset en la piscina, entre viñedos y bosques, con cocktails de autor, vinos LUZ y bocados. La cena maridada de siete pasos se traslada, luego de la caída del sol, al bosque. Es el 7 de enero.

Turismo aventura

Luna llena. El 1 de febrero hay luna llena y se podrá ver en todo su esplendor desde las Sierras del Carapé, donde se realizará una caminata de observación que partirá del establecimiento rural La Serena. Cuando cae la noche, el plan continúa con observación con telescopios, fogón y cena. Los cupos son limitados y acá tenés más detalles .