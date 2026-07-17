Final del Mundial 2026: de Tom Cruise y BTS a Shakira y Coldplay, todas las estrellas que estarán en el espectáculo de clausura y medio tiempo

La final entre España y Argentina por el Mundial 2026 tiene muchas particularidades que la distinguen de las instancias anteriores en otros mundiales, pero una de ellas es absolutamente extra futbolística: será la que reúna más cantidad de shows y artistas en el medio.

Para empezar, lo que se suele acostumbrar: un espectáculo de clausura del mundial antes de que el juez pite el comienzo del partido. En esta edición del torneo de FIFA, habrá varios artistas en escena en el campo de juego del MetLife Stadium de Nueva York.

El último en sumarse a la cita fue el cantante estadounidense Post Malone , que encabezará un cartel de la ceremonia de clausura que ya incluye a celebridades como Tom Cruise o Robbie Williams .

Leodán González será el árbitro VAR del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026: solo otros dos uruguayos habían llegado a los últimos dos partidos de una Copa del Mundo

Otras celebridades del mundo de la música y el entretenimiento confirmadas para la ceremonia son la cantante italiana Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el streamer IShowSpeed.

La cantante Jennifer Hudson, ganadora de los EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) -los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense-, será la encargada de interpretar una versión "especial" del himno nacional de Estados Unidos.

Hasta ahora, el himno ha sonado en todos los partidos del Mundial en el MetLife Stadium, aunque alrededor de una hora antes de los partidos, a diferencia de los instantes previos de los encuentros en el deporte estadounidense.

La ceremonia de clausura tendrá lugar a las 14.30 de Uruguay, 90 minutos antes del inicio de la final, a las 16.

Pero no será el único espectáculo, y acá está la novedad absoluta: la FIFA tiene previsto también un espectáculo musical en el descanso por primera vez en la historia del torneo, en el que actuarán la colombiana Shakira, Madonna, el grupo surcoreano de K-Pop BTS, Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay.

El espectáculo del medio tiempo, propio del deporte estadounidense y mundialmente famoso por la Super Bowl de fútbol americano, hará que el descanso de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios.

Con información de agencias