La gala del martes de Gran Hermano Uruguay fue escenario de una nueva definición del liderazgo semanal.

Con Matías, Facundo y Tai como los tres participantes finalistas de la prueba que se desarrolló en el SUM, la joven de 29 años oriunda de Montevideo fue la hacedora del beneficio.

"¡TENEMOS LÍDER! Tai es la nueva ganadora de la prueba de liderazgo y obtiene la inmunidad. ¡Felicitaciones!", anunció Gran Hermano Uruguay en redes sociales.

¡TENEMOS LÍDER! Tai es la nueva ganadora de la prueba de liderazgo y obtiene la inmunidad. ¡Felicitaciones!#GranHermanoUY https://t.co/tHXu0s7ZvR

Gran Hermano Uruguay | ¿A quién bajó de placa el líder de la semana y quienes quedaron nominadas?

A sólo una semana de la entrada en vigencia de la eliminación doble, Gran Hermano Uruguay anunció el martes nuevos cambios en las reglas del juego.

A través de dos comunicados leídos por el conductor del ciclo de Canal 10, Eduardo "Colo" Gianarelli, el dueño de la casa informó las restricciones de los beneficios para el líder semanal, quien no podrá bajar a nadie más de placa, además de la anulación de la nominación espontánea.

Comunicado de Gran Hermano Uruguay @GranHermano_Uy (X)

"Obviamente esto tiene que ver que estamos en etapas decisivas del juego", remarcó el conductor del reality.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano Uruguay que siguen en competencia?