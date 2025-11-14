Jorge Drexler sumó un Grammy Latino a su colección: la particular forma en la que se enteró del triunfo y su mensaje posterior

A su larga colección de premios Grammy Latino , Jorge Drexler le sumó en la noche de este jueves el número 17 a esa lista: el de Mejor canción pop/rock de este año, compartido con su hijo, el también músico Pablo Drexler, y el cantante y compositor argentino Mateo Sujatovich, conocido por su nombre artístico Conociendo Rusia.

Los tres recibieron el galardón por la canción Desastres fabulosos, en la ceremonia que tuvo lugar en la ciudad estadounidense de Las Vegas, y en la que los grandes ganadores de la noche fueron el puertorriqueño Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, que se llevaron cinco premios respectivamente.

La otra artista uruguaya nominada en esta edición, Julieta Rada , que competía por el premio a Mejor álbum folclórico por su disco Candombe, perdió el premio a manos de la venezolana Daniela Padrón y la banda KerreKe.

Luego de que se anunciara el triunfo de Desastres fabulosos, el encargado de recibir el galardón en la ceremonia fue Sujatovich. Drexler, ausente en esta ocasión porque se encuentra en Madrid terminando de grabar su nuevo disco, celebró el premio a la distancia, y compartió en sus redes sociales la particular forma en la que siguió el evento.

Drexler compartió en sus historias de Instagram un video en el que se lo ve parado en la calle, bajo la lluvia, mirando la ceremonia en su celular y celebrando luego del anuncio.

Luego, publicó un posteo en el que contó algunos detalles de cómo se creó la canción junto a Sujatovich, y elogió a su colega.

"El 20 de Setiembre de 2024, un día antes de mi cumpleaños, nos juntamos con Mateo en mi estudio. No había una idea definida, más allá de intentar escribir algo juntos, basados en la alegría del encuentro y en la admiración mutua", contó Drexler.

"No se me ocurre mejor regalo de cumpleaños, hermano mío Mateo, que haber escrito esa canción juntos. Como te decía (antes de la entrega, por mensaje desde Madrid) ya llegamos a la ceremonia premiados. El premio fue trabajar con un compositor de tu calibre y hacer una canción que amo cantar. Te quiero. Gracias por ese discurso tan generoso. ¡Brindá por nosotros! Yo estoy en Madrid, haciendo exactamente lo que nos unió: ¡terminando un disco de canciones!", agregó.

La lista de ganadores de los Premios Grammy Latino 2025 en las principales categorías:

Álbum del año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Grabación del año: Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz

Canción del año: Si Antes Te Hubiera Conocido – Édgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G (Karol G)

Mejor canción pop: El Día del Amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor fusión/interpretación urbana: DtMF – Bad Bunny

Mejor interpretación de reguetón: Voy A Llevarte Pa' PR – Bad Bunny

Mejor álbum de música urbana: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Mejor canción urbana: DtMF – Bad Bunny

Mejor álbum de rock: Novela – Fito Páez

Mejor álbum de música alternativa: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor nuevo artista: Paloma Morphy